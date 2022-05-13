نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالتقسيط تمويل إمكان 50,000 ريال بدون كفيل أو بدون تحويل الراتب بموافقة فورية في المقال التالي
بالتقسيط الشهري الميسر لجميع المواطنين السعوديين الذين يرغبون في الحصول على تمويل إمكان التابع إلى مصرف الراجحي السعودي بالمملكة حيث أتاحت الشركة التقديم الإلكتروني على التمويل الشخصي الميسر بمميزات عديدة ومتنوعة مما أدى إلى جذب العديد من العملاء السعوديين الذين يعملون في القطاعات المختلفة بالمملكة العربية السعودية سواء قطاع حكومي أو شبة حكومي أو خاص وليس ذلك فقط بل متاح التمويل الشخصي الميسر لجميع المتقاعدين في المملكة بضوابط وشروط ميسرة من شركة إمكان للتمويل ويتم التقديم الآن عبر تطبيق الجوال التابع إلى الشركة للحصول على تمويل ميسر بدون كفيل بفترة سداد مرنة وطويلة الأجل بدون تحويل الراتب الشهري بموافقة فورية للعملاء السعوديين حتى 5 سنوات لدى شركة إمكان في السعودية.
أهم شروط الحصول على التمويل الميسر لدى شركة إمكان للتمويل
أتاحت المملكة العربية السعودية من خلال شركة إمكان للتمويل التمويل الشخصي الميسر بدون الحاجة إلى كفيل أو بدون ضامن كذلك بفترة سداد ميسرة لجميع العملاء السعوديين فقط لا غير حتى ستون شهر بدون الحاجة إلى تحويل راتبك الشهري ولكن يتم الحصول على التمويل المناسب بالشركة بعد تطابق جميع الضمانات والشروط الواجبة للتمويل بالمملكة كما يلي:
- شرط أساسي أن يكون المتقدم سعودي كذلك يبلغ من العمر خمسة وعشرون عام فأكثر من ذلك.
- الحد الأقصى المسموح بيه للتقديم الإلكتروني حتى عمر 65 عام لدى شركة إمكان للتمويل بالمملكة العربية السعودية.
- يشترط التمويل الميسر لدى شركة إمكان توفير فترة عمل مناسبة لا تقل عن 6 أشهر للعاملين في القطاع الخاص بالسعودية.
- يجب أن يكون المتقدمين عبر شركة إمكان للتمويل بالمملكة يمتلكون دخل ثابت شهري يبدأ من 4000 ريال سعودي على الأقل.
مميزات وخصائص التمويل الميسر لدى شركة إمكان للتمويل بالسعودية
- تمويل شخصي بموافقة فورية لجميع المواطنين السعوديين بدون تحويل راتبك الشهري.
- كذلك التمويل بالتقسيط المرن حتى 60 شهر لدى شركة إمكان للتمويل بالمملكة.
- إيضًا التمويل الشخصي بدون الحاجة إلى كفيل غارم سعودي الجنسية لدى شركة إمكان للتمويل.
- التمويل الشخصي الميسر بالشركة مطابق مع معايير الشريعة الإسلامية داخل أراضيها.
- كذلك التمويل بفترة سداد ميسرة بجدولة مريحة لكافة العملاء السعوديين حتى مبلغ تمويل 50,000 ريال سعودي.
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