نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط القبول في الإسكان التنموي السعودي ورابط التسجيل والتقديم عبر منصة سكني في المقال التالي
شروط القبول في الإسكان التنموي التي يبحث عنها الكثير من الأفراد في الشعب السعودي وذلك لأهميته القصوى والدعم المطلق الذي يوفره برنامج الإسكان التنموي وأيضا برنامج سكني، حيث يعتبر هو البداية الحقيقية للبرامج السكنية التي تدعمها الحكومة في المملكة العربية السعودية وتحديدا من وزارة الإسكان السعودية وذلك يكون احد ضمن وسائل الدعم الذي أقامته الحكومة السعودية لمساعدة فئات مختلفة من المجتمع السعودي باختلاف أعمارهم ولكن شرط أساسي انه يكون من الشباب أو للأسر التي تحتاج هذا الدعم من محدودي الدخل أو متوسطي الدخل، وقت أعلنت الوزارة عن شروط التسجيل في الإسكان التنموي لمستفيدي الضمان الاجتماعي في المملكة، كما أعلنت الوزارة كيفية التقديم للحصول علي وحدات سكنية من خلال مبادرة الوزارة ويكون هذا التقديم عبر منصة جود التابعة للوزارة، هذا فضلا عن المستندات المطلوبة المطابقة لشروط الفحص الخاصة بوزارة الإسكان، كما يكون تمويل سكني للمستفيدين من مؤسسة الضمان علي سبيل المثال للمطلقات والأرامل، وفي السطور التالية سوف نقدم لكم كافة الشروط المطلوبة حتي يتم تسليم الوحدات، كما سوف نوضح رابط تقديم.
شروط وضوابط التقدم لوحدات الإسكان التنموي
في البداية وجب التعريف أن هذه الخدمة تستهدف المواطن أو المواطنة في المملكة العربية السعودية للتسجيل في قوائم دعم وزارة الإسكان لطلب الدعم السكني والتحقق من أهلية المتقدم بناء على شروط الحصول على دعم سكني بشكل آلي لقبول أو رفض الطلب وذلك عن طريق الربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
شروط القبول في الإسكان التنموي وشروط الحصول علي وحدة سكنية تكون تحت بنود معينه تم وضعها من قبل وزارة الإسكان كما ذكرنا من قبل ولكن يكون دعم برنامج الإسكان التنموي وسكني وغيرها من المشاريع التنموية العملاقة في المملكة يكون بدعم مباشر من الملك سلمان بن عبد العزيز والهدف من هذا الدعم يكون مساعدة الشباب السعودي الذي سوف يدعم خطة التنمية التي تستهدفها السلطات السعودية في رؤية المملكة الوطنية 2030 وذلك ليكون الانتفاع بفئة الشباب في المقام الأول، وتكون الشروط الأهلية في شخص المتقدم للإسكان الاجتماعي هي كما يلي:
- يتم منح الوحدات السكنية مستفيدي الضمان الاجتماعي المسجل من قبل لدى وزارة الضمان الاجتماعي بأنه لا يوجد لديه مصدر رزق بخلاف الدعم الممنوح له من الوزارة.
- يمنح من لهم مصدر دخل آخر غير الدعم المقدم من الضمان وحدات سكنية أيضاً ولكن تختلف القيمة الإيجارية الشهرية.
- يتم دفع مبلغ مائتي ريال سعودي قيمة الإيجار للوحدة السكنية التي يحصل عليها المواطن الذي لا يوجد لديه مصدر دخل غير دعم وزارة التضامن الاجتماعي.
- بينما يقوم المواطن الذي له مصدر رزق آخر غير الدعم المقدم من الوزارة بدفع مبلغ الإيجار الشهري للوحدة السكنية الخاصة به بقيمة ثمانمائة ريال سعودي.
- وضعت المملكة أربع وأربعون مليار ريال سعودي لمحدودي الدخل كدعم لهم في ظل الأحداث الجارية ومساعدتهم على توفير حياة كريمة لهم.
- لا تحصل وزارة التضامن الاجتماعي على أي أرباح من وراء وحدات الإسكان التنموي مطلقاً. كما خصصت وزارة الإسكان نسبة ما بين سبعة إلى عشرة في المائة من إجمالي المشاريع الخاصة بها لمشروع الإسكان التنموي لمحدودي الدخل.
وتكون هذه الوحدات جميعها شامله كافة الخدمات الاجتماعية التي يحتجها المواطن في السكن الخاص به، كما حصلت اغلب مشاريع الوزارة علي شهادة إيجابية من جميع الشركات العالمية التي اشرف علي المشاريع الخاصة بوزارة الإسكان، سواء كان المساكن هذه عباره عن شقق سكنية أو فيلات أو غيرها من أشكال السكن المدعوم.
وأوضح وزارة الإسكان وتحديدا برنامج “سكني” خلال حفل “ملتقى وزارة الإسكان 2020″، أن إجمالي عدد الأسر التي استفادت خلال عام 2019م بلغ 300,041 أسرة، منها 109,162 أسرة سكنت منازلها، فيما شهد شهر ديسمبر من هذا العام وحده استفادة 51,778 أسرة، منها 24,194 أسرة سكنت منازلها، كما أوضح المشرف العام على وكالة المنتجات السكنية بوزارة الإسكان مروان زواوي، أن جهود برنامج “سكني” في تمكين الأسر من التملّك أسهمت في تحقيق العديد من المنجزات على مستوى مختلف الخيارات المتاحة
طريقة تسجيل الإسكان التنموي
قد قامت فكرة هذا المشروع في عام 2017 م؛ وقد قامت الحكومة السعودية بإنشاء ما يقرب من 280 ألف وحدة سكنية في جميع أنحاء المملكة؛ وتُناسب تلك الوحدات الفئات المختلفة في المملكة، ثم في العام التالي 2018 م قامت حكومة المملكة بإنشاء ما يقرب من 300 ألف وحدة سكنة، أما في هذا العام 2019 م قاموا بإنشاء 200 ألف وحدة سكنية، ويعملون الآن في إنجاز 70 ألف وحدة سكنية أخرى؛ ليكثر عدد المستفيدين والمستفيدات في هذا المشروع.
ويستطيع المواطنون الدخول على الموقع الرسمي www.eskan.gov.sa/eskan والخاص بوزارة الإسكان ، وتسجيل كافة البيانات المطلوبة منهم والخاصة بالمواطن مثل رقم الهوية الوطنية ، ورقم الجوال ، وتاريخ الميلاد ، وذلك في الموقع الرسمي لوزارة الإسكان من خلال الإنترنت.
أتاحت وزارة الإسكان بالمملكة بحمد الله إعلان عن فتح باب التسجيل في إسكان التنموي لمستفيدي الضمان بالشراكة مع مؤسسة الضمان الاجتماعي من خلال مجموعة خطوات القبول العامة التالية:
2 – كتابة البيانات الشخصية المطلوبة من المقدم للاستفادة من برنامج الإسكان التنموي.
3- بعدها تصل رسالة نصية على جوال المتقدم تحتوي على آخر أربعة أرقام من الهوية وكلمة المرور لـبوابة الإسكان للتأكد من أن هذا هو الشخص المتقدم للحصول والاستفادة من البرنامج.
4- بعدها قم بالانتقال إلى صفحة تسجيل الدخول، والتي يتم فيها كتابة رقم الهوية وكلمة المرور التي تم إرسالها مسبقا على رقم الجوال.
وفي حال توقف دعم الضمان عن المستفيد لسبب ما يبقى المسكن للمستفيد ويتابع تسديد الأقساط لحين سداد كامل المبلغ وحتى يصبح المنزل ملك للمستفيد ولا يخرج المنزل من ملكية المستفيد، هذا كان كل ما يخص برنامج الإسكان التنموي لمستفيدي الضمان الاجتماعي وطريقة الحصول على الدعم.
والسكن المقدم للمستفيدين من هذه المبادرة مقدم من وزارة الإسكان وليس من الضمان الاجتماعي، وهو ليس مجاني، وإنما يكون بأقساط مخفضة تصل إلى 200 ريال شهري بالنسبة للمستفيدين ممن ليس لديهم مصدر دخل، ونحو 800 ريال شهريًا للمستفيدين محدودي الدخل، ويتم خصم الأقساط من راتب الضمان كل شهر لحين سداد قيمة المسكن.
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