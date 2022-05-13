خطوات التسجيل في الإسكان التنموي الجديدة وكيفية استخراج شهادة المسكن الأول

خطوات التسجيل في الإسكان التنموي من اهم الأشياء التي يبحث عنها الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية بمختلف طبقات الشعب المختلفة، وذلك لما تقدمة الحكومة من دعم مباشر وغير مباشر بكافة أشكاله للمواطنين ذات الدخل المنخفض أو الدخل المحدود، وتتمثل صور دعم وزارة الإسكان السعودية في توفير مسكن مناسب لكل شخص يحتاج إلى مسكن جديد، ولكن وضعت الوزارة أيضا شروط القبول في الإسكان التنموي السعودي بشكل واضح للجميع، فقد قامت وزارة الإسكان السعودية بالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية (مؤسسة الضمان الاجتماعي) بعقد مبادرة تنموية تحت اسم (الإسكان التنموي) والتي من خلالها سيتم منح الأسر الفقيرة الأشد احتياجاً وحدات سكنية مجهزة.

ويقدم برنامج سكني العديد من الحلول السكنية المتنوعة والتي تمكن المواطنين المسجلين في قوائم وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية من اختيار نوع السكن المناسب لهم من خلال خطوات سهلة وبسيطة. ويهدف البرنامج إلى رفع نسبة التملك للمواطنين و تحسين تجربة المستفيد لامتلاك البيت الأول بالإضافة إلى توفير حلول سكنية و تمويلية تتلائم مع احتياجات المواطنين .

خطوات التسجيل في الإسكان التنموي

ويتم توفير هذه الوحدات السكنية للمتقدمين للحصول عليها على مراحل متتالية، وسينقسم الوحدات إلى القيام بإنشاء وبناء وحدات سكنية جديدة في مناطق مختلفة بالمملكة السعودية، أو منح وحدات سكنية متواجدة بالفعل في المدن المختلفة، أو القيام بشراء بعض الوحدات السكنية الجديدة ومنحها للمتقدمي بشكل فوري، ويكون التقديم عبر رابط التسجيل والتقديم عبر منصة سكني ولكن هذا يخضع إلى اتباع بعض الخطوات الإلزامية التي يجب اتباعها وهي كما يلي:

الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الإسكان السعودية.

اضغط على قائمة الخدمات الإلكترونية الموجودة بالقائمة الرئيسية.

اضغط على خدمة (تقديم طلب دعم سكني).

ينتقل بك الموقع إلى بوابة التقديم على مبادرة التسجيل التنموي.

أضغط على تسجيل جديد.

كتابه البيانات الخاصة بك التي يطلبها الموقع منك عند التسجيل مثل:

رقم الهوية الوطنية، رقم الهاتف الجوال، تأكيد رقم الهاتف الجوال، تاريخ الميلاد باليوم والشهر والسنة، إدخال رمز التحقق المرئي.

ثم اضغط (تسجيل).

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