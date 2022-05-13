نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة العمل التطوعي تسجيل دخول متطوع في المقال التالي

عمر شويل - جدة منصة العمل التطوعي، حيث تعد منصة العمل التطوعي واحدة من أهم المنصات الإلكترونية التي قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتدشينها في المملكة العربية السعودية، حيث تعمل المنصة علي تنفيذ عملية الربط بين كل من الأفراد الذين يكونوا متطوعين وبين كافة الجهات التي تعمل علي توفير فرص تطوع مختلفة بكافة المجالات داخل المملكة، ويتم ذلك حتي يكون هناك دور واضح للمنصة وهو تنظيم عملية التطوع بالمملكة بصورة رسمية وقانونية وسهلة علي الجميع الراغبين في المشاركة، وحتي يتم الاستفادة من خدمات التطوع المتوفرة بالمنصة يجب تسجيل حساب في المنصة، لذا سوف نوفر لكم رابط تسجيل دخول منصة العمل التطوعي.

منصة العمل التطوعي

تعمل منصة العمل التطوعي علي تقديم الكثير من المجالات التطوعية داخل الأراضي السعودية، بما يعمل علي إتاحة فرص متنوعة من الخيارات لدى جميع المتقدمين إلى مجالات التطوع المطروحة لهم، وتتمثل مجالات التطوع فيما يلي:

مجالات التبرع للعمل الثقافي.

التطوع الرياضي والصحي.

التطوع النفسي والإنساني.

التطوع الفني والرياضي المتعدد الأغراض.

تطوعات اجتماعية متعددة المهام.

التطوع التدريبي والخدمي.

تطوعات تنظيمية وإدارية.

تطوع تسويقي وسياحي.

التطوعات الخاصة بالمجالات الخاصة بالأمن والسلامة.

خدمة ضيوف الرحمن.

تطوع تأهيلي وتعليمي.

تطوع الإغاثة.

تطوع تقني وتكنولوجي.

تطوع بيئي وقانوني بمجالات مختلفة المهام.

وغيرها من مهام التطوع التي تكون متاحة في عدد من المجالات المختلفة التي تناسب جميع الفئات العمرية وجميع التخصصات العلمية والعملية، والتي يمكن الانضمام إليها من خلال منصة العمل التطوعي.

تسجيل دخول منصة تطوعي

يستطيع جميع المواطنين في المملكة العربية السعودية تسجيل دخول منصة التطوع المجانية التابعة للوزارة، والتعرف علي جميع مجالات التطوع التي تتوفر لدي الوزارة، ويتم تسجيل دخول المنصة بهذه الخطوات التالية: