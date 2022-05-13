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عمر شويل - جدة تصدرت الآونة الأخيرة مجموعة من الأسئلة محرك البحث الإلكتروني والتي من أهمها رقم حساب الراجحي يبدأ بكم، كما أنه قد ورد سؤال من أحد الأشخاص يدور حول الفرق بين رقم حساب الراجحي وبين رقم الآيبان وكانت تلك الأسئلة من بين العديد من الأسئلة الأخرى التي جاءت من عملاء بنك الراجحي وعملاء العديد من البنوك الأخرى بالمملكة العربية السعودية.

رقم حساب الراجحي يبدأ بكم

نظرًا لأهمية رقم الآيبان الخاص بك والذي يتم التحري عنه من قبل أي جهة حكومية يرغب الكثيرون معرفته وهو يعتبر الرقم المذكور على البطاقة المصرفية، وذلك المعروف باسم IBAN وهو قبل الكود المدون والذي يسبقه الكود الحرفي للمملكة العربية السعودية، وقد تم التوضيح أن رقم الآيبان في المعتاد يكون أطول من رقم الحساب لتتمكن من معرفته بسهولة من قبل العملاء.

ويجدر الإشارة إلى أن بطاقة الصرف التابعة لبنك الراجحي تتكون من عدد من الأكواد والأرقام، وقد تم الإفصاح إلى أن رقم حساب بنك الراجحي لا يحتوي على الكود الحرفي الخاص بالمملكة العربية السعودية وهو SA، حيث أن رقم الحساب يتكون من خمسة عشر رقمًا ذلك بخلاف رقم الآيبان الذي قد تم طرحه مكون من اثنان وعشرون رقمًا يسبقهما الكود الحرفي للسعودية.

خطوات معرفة رقم حساب بنك الراجحي من خلال ماكينة الصرف الآلي

قام بنك الراجحي السعودي بتحديد عدة طرق تسهل على العملاء معرفة رقم الحساب الخاص بهم داخل البنك والتي جاءت من ضمنهم طريقة ماكينة الصراف الآلي والتي تكمن خطواتها فيما يلي: