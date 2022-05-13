نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رقم حساب الراجحي يبدأ بكم في المقال التالي
عمر شويل - جدة تصدرت الآونة الأخيرة مجموعة من الأسئلة محرك البحث الإلكتروني والتي من أهمها رقم حساب الراجحي يبدأ بكم، كما أنه قد ورد سؤال من أحد الأشخاص يدور حول الفرق بين رقم حساب الراجحي وبين رقم الآيبان وكانت تلك الأسئلة من بين العديد من الأسئلة الأخرى التي جاءت من عملاء بنك الراجحي وعملاء العديد من البنوك الأخرى بالمملكة العربية السعودية.
رقم حساب الراجحي يبدأ بكم
نظرًا لأهمية رقم الآيبان الخاص بك والذي يتم التحري عنه من قبل أي جهة حكومية يرغب الكثيرون معرفته وهو يعتبر الرقم المذكور على البطاقة المصرفية، وذلك المعروف باسم IBAN وهو قبل الكود المدون والذي يسبقه الكود الحرفي للمملكة العربية السعودية، وقد تم التوضيح أن رقم الآيبان في المعتاد يكون أطول من رقم الحساب لتتمكن من معرفته بسهولة من قبل العملاء.
ويجدر الإشارة إلى أن بطاقة الصرف التابعة لبنك الراجحي تتكون من عدد من الأكواد والأرقام، وقد تم الإفصاح إلى أن رقم حساب بنك الراجحي لا يحتوي على الكود الحرفي الخاص بالمملكة العربية السعودية وهو SA، حيث أن رقم الحساب يتكون من خمسة عشر رقمًا ذلك بخلاف رقم الآيبان الذي قد تم طرحه مكون من اثنان وعشرون رقمًا يسبقهما الكود الحرفي للسعودية.
خطوات معرفة رقم حساب بنك الراجحي من خلال ماكينة الصرف الآلي
قام بنك الراجحي السعودي بتحديد عدة طرق تسهل على العملاء معرفة رقم الحساب الخاص بهم داخل البنك والتي جاءت من ضمنهم طريقة ماكينة الصراف الآلي والتي تكمن خطواتها فيما يلي:
- أذهب أولًا نحو أقرب ماكينة صراف آلي تابعة لبنك الراجحي.
- قم بتسجيل رقم الهاتف السابق تسجيله في المصرف.
- اضغط على أيقونة “تعديل العنوان” المنسدلة داخل القائمة.
- قم بتعديل العنوان وتسجيله بشكل دقيق وصحيح.
- انقر فوق خيار “استمرار”.
- سجل رقم هاتفك مرة أخرى، اضغط على “استمرار”.
- انتظر قليلًا حتي يتم إرسال رسالة تحتوي على رمز تأكيد عملية تعديل العنوان التي قمت بها.
- قم بتدوين رمز التأكيد في الحقل المخصص له، ثم انقر فوق خيار “إرسال”.
- الآن على الفور سوف يتم إرسال رسالة على هاتفك المحمول تحتوي على كافة التفاصيل الخاصة بالحساب البنكي التابع لك داخل بنك الراجحي ومن ضمنها رقم الحساب الخاص بك.
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