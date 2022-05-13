التسجيل كمستفيد في جود الإسكان من المشروعات التي تسعى المملكة العربية السعودية جاهدة لدعم مواطنيها من خلالها. حيث يتم توفير السكن الآمن للفقراء والمحتاجين لأنهم يواجهون صعوبات كثيرة في هذا الصدد. لذلك، فإن منصة جود للإسكان مخصصة لتلقي الطلبات وتعمل الحكومة على التحقق. ومن خلال السطور التالية نتعرف على خطوات التقديم على الوحدات السكنية على منصة جود للاسكان.

التسجيل كمستفيد في جود الإسكان

يمكن أن يقوم المواطن بتسجيل كمستفيد في منصة جود للاسكان، وذلك من خلال الخطوات التالية:

في البداية، يتم الدخول على الموقع الرسمي لـ منصة جود للإسكان.

إذا كان لديك بالفعل حساب على النظام الأساسي، فأضف عنوان البريد الإلكتروني وكلمة المرور للمستخدم.

أما إذا لم يكن لدى المستخدم حساب، فأنت بحاجة إلى النقر فوق رمز المستخدم الجديد أو رمز الحساب الجديد.

حيث يتم إضافة البيانات الخاصة مثل الاسم الكامل، ورقم الهوية الوطنية، وعنوان بريد الإلكتروني.

يقوم المواطن بالعمل على إنشاء كلمة مرور خاصة بالحساب الجديد.

بعد إدخال جميع البيانات، انقر فوق زر طلب التسجيل وسيتم ارسال رقم التأكيد إلى هاتفك المحمول.

وفي النهاية، قم بتنشيط حساب المستخدم عن طريق إضافة رقم إلى الحقل المخصص.

وبالتالي يكون المواطن قد حصل على حساب جديد يمكن من خلاله التقديم على وحدات إسكان في المنصة.

شروط التسجيل في منصة جود للإسكان

هناك عدد من الشروط يجب أن تتوفر حتى يتمكن المواطن من التسجيل كمستفيد في جود الإسكان، من بينها:

يجب أن يكون المتقدمون للخدمة من مواطني المملكة العربية السعودية، وأن يكون المتقدم مقيماً في المملكة العربية السعودية.

كما يجب أن يكون المتقدم يكون متزوجًا، ويكون لديه أسرة متكاملة وعائلة.

ومن جانب آخر، لا يجب أن يكون المواطن المتقدم من أصحاب الرواتب المرتفعة أو المتوسطة. أي لا يكون المتقدم عاملاً في أحد المقرات الحكومية أو الشركات الخاصة.

لكي يتمكن مقدم الطلب من استخدام الخدمات التي توفرها منصة جود، يجب على مقدم الطلب تلبية الشروط السابقة المعلنة من قبل المنصة.

التواصل مع منصة جود

يمكن التواصل من منصة جود للإسكان في حالة كان المواطن يواجه مشاكل أثناء التسجيل كمستفيد في جود الإسكان. حيث يكون ذلك من خلال التالي: