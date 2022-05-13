نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل نظام إجازات الخدمة المدنية السعودية لسنة 2022 في المقال التالي

نظام إجازات الخدمة المدنية 1443 ، وهو جزء مهم من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية للخدمة المدنية في المملكة العربية السعودية. بسبب عمليات البحث لنظام إجازة الخدمة المدنية 1443، قبل أن نتحدث عن نظام ترخيص الخدمة المدنية 1443 ، يجب أن نعرف المقصود من لوائح ترخيص الخدمة المدنية ، وهي اللوائح أو القوانين المنظمة للعمليات الوظيفية داخل الهيئات الحكومية في المملكة أو وكالات القطاع الخاص ومقار الشركات ، وتدار من قبل اللوائح التنظيمية الإلزامية للموارد البشرية السعودية الصادرة عن وزارة التنمية الاجتماعية والمعتمدة من مجلس الوزراء السعودي. تفاصيل نظام إجازات الخدمة المدنية يحق للعاملين أو الموظفين في المملكة العربية السعودية الحصول على إجازة مرضية أثناء خدمتهم بموجب الترتيبات والاعتبارات التالية:

أثناء خدمتهم بموجب الترتيبات والاعتبارات التالية: يستحق العمال أو الموظفون إجازة مرضية لمدة أربع سنوات خدمة لا تزيد عن سنتين. أجازة مرضية.

في حالة إصابة الموظف ، يحق للموظف الحصول على إجازة مرضية لمدة تصل إلى عامين خلال فترة الخدمة التي تبلغ أربع سنوات

لمدة تصل إلى عامين خلال فترة الخدمة التي تبلغ أربع سنوات تحدد الخطورة من قبل المؤسسة الطبية التي تعالجها ، ويبدأ تحديد الإجازة من اليوم الذي يقطع فيه عمله.

يحق للموظف الذي لا يستطيع العمل مؤقتًا بسبب الإصابة أو المرض الحصول على إجازة مرضية لا تزيد عن سنة بنصف أجر ، كما هو محدد في التقرير.

طبياً ، إذا لم يتعاف الموظف من الإصابة أو المرض بعد انقضاء المدة ، فعليك إحالة الموظف إلى مؤسسة طبية عامة لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كان عاجزًا أو تمديد إجازته لمدة لا تزيد عن نصف عام ونصف. الإجازات والعطل الرسمية بحسب لائحة الخدمة المدنية الركائز الأساسية من لوائح إجازة الخدمة المدنية هي الإجازات الرسمية والإجازات ، والتي تُدفع بالكامل لجميع موظفي الدولة وسيتم تعويضها إذا كان الموظفون يعملون في هذه الإجازات ، على النحو التالي: الإجازات وعطلات نهاية الأسبوع: الجمعة والسبت من الأسبوع. الأعياد والأعياد الوطنية: يتزامن كل عام مع ذكرى توحيد الملك المؤسس للمملكة ، وهو 23 سبتمبر من السنة الميلادية. الإجازات: تبدأ إجازة عيد الفطر في اليوم الخامس والعشرين من شهر رمضان وتنتهي في اليوم الخامس من شهر مايو ، وتبدأ إجازة عيد الفطر في اليوم الخامس من رمضان. ينتهي شهر ذو الحجة في نهاية اليوم الخامس عشر من نفس الشهر. عمر شويل - جدة تفاصيل نظام إجازات الخدمة المدنية السعودية لسنة 2022 - ثقفني

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