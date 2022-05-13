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عمر شويل - جدة الاستعلام عن تقرير طبي برقم الهوية في السعودية، الاستعلام عن تقرير طبي برقم الهوية أصبح من الممكن الآن الاستعلام عن تقرير طبي برقم الهوية إلكترونيًا عبر منصة صحتي. تهدف وزارة الصحة إلى إطلاق هذه الخدمة لتوفير الوقت والجهد على المواطنين والمقيمين في المملكة. من خلال موقع ثقفني نتعرف على كيفية الاستفسار عن تقرير طبي .

ما هو التقرير الطبي

يتم منح التقارير الطبية في المملكة العربية السعودية من خلال الجهات المختصة ، وقد أطلقت وزارة الصحة خدمة الحصول على التقرير إلكترونيًا من خلال تسجيل التقارير الطبية وإعطاء الإخطارات المرضية بشكل رقمي. هذه الخدمة متوفرة على الرقم 920002005.

تقرير طبي برقم الهوية للاستعلام عن التقارير الطبية يجب اتباع الخطوات التالية:

ادخل على منصة صحتي .

انقر فوق الخدمات من الشريط العلوي.

اختر خدمة الاستعلام عن التقارير الطبية.

اكتب الرقم المرجعي في الفراغ المخصص.

أدخل رقم الهوية أو رقم إقامة المستفيد.

انقر فوق زر الاستعلام لعرض كافة التفاصيل.

الاستعلام عن تقرير طبي برقم الهوية

للاستعلام عن التقارير الطبية برقم الهوية يجب اتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول إلى منصة الصحة.

انقر فوق الخدمات من الشريط العلوي.

اختر خدمة الاستعلام عن التقارير الطبية.

اكتب الرقم المرجعي في الفراغ المخصص.

أدخل رقم الهوية أو رقم إقامة المستفيد.

انقر فوق زر الاستعلام لعرض كافة التفاصيل.

طريقة الحصول على شهادة إجازة مرضية إلكترونيًا



للحصول على شهادات الإجازة المرضية إلكترونيًا باتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول إلى المنصة الصحية.

انقر فوق الخدمات من واجهة الموقع.

انقر فوق الخدمات المرضية.

اختر الاستفسار عن الإجازة المرضية.

أدخل رمز الخدمة في المكان المحدد.

أدخل رقم الهوية أو رقم الإقامة.

انقر فوق رمز الاستعلام ، ثم اطبع الشهادة

رقم منصة صحة