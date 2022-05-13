الاستعلام عن دعم ريف وشروط التسجيل في البرنامج للعاطلين عن العمل

التسجيل في منصة ريف للعاطلين عن العمل والمتقاعدين وربات البيوت، فيمكن للعديد من الأفراد أن يتمتعن بمبلغ مالي يساعدهم على المعيشة وتقوية الحياة، وأن يمتلك عمل خاص به يساعده في حياته من ما يبحثون عن عمل للمهنة الحرفية أو الصناعية التي يمتهنها، ومن يريد العمل في زراعة البن وإنتاج العسل والفواكه والموالح والمحاصيل البعلية، ولكل فرد له أن يحصل على ثلاثة مشاريع أو مشروع واحد أو مشروعين ولكن سوف يكون بنفس مبلغ الدعم المالي لكل شهر أو لكل عام، ولكن هناك شروط مطلوبة حتى تحصل على الدعم المطلوب.

التسجيل في منصة ريف

حتى تحصل على دعم ريف للعاطلين عن العمل فيجب أن تتوافر به تلك الشروط المطلوبة، قرض سيارة للعاطلين عن العمل، ويعلم بأنه سوف يحصل على مبلغ مالي كدعم له يصل حتى 54 ألف ريال سنويا أي بما يعادل 4,500 ريال شهريا حتى إذا كان لثلاثة مشاريع زراعية، شروط دعم ريف للنساء، وهناك شروط بسيطة وهامة حتى تحصل على الدعم المستحق وهي كالأتي:

أن يكون المتقدم لطلب الدعم سعودي أو سعودية الجنسية.

لا يقل العمر عن 21الدعم المالي عاما.

أن يكون الدخل الشهري لا يزيد عن 6000 ألف ريال.

لا يكون المتقدم لطلب الدعم موظف بأي من الوظائف الحكومي أو الخاص.

الدعم المالي 54 ألف ريال للمشاريع الخاصة بالمستفيد.

تقديم إثبات للمهنة التي يمتهنها المتقدم.

أن يكون الدعم شامل للمنطقة السكنية التابع لها المستفيد.

تقديم وثيقة العمل الحر.

حساب بنكي خاص بالمستفيد.

تقديم الطلب على منصة ريف.

تقديم كافة الأوراق والمستندات المطلوبة.

الاستعلام عن دعم ريف

يمكنك الدخول إلى منصة ريف الإلكترونية وكتابة البيانات المطلوبة لتقم بالتسجيل في دعم ريف وعند استيفائك كافة الشروط المطلوبة سوف يتم إرسال مختص للبحث والتأكيد من المكان المناسب للمستفيد، وبعد ذلك سوف تحصل على الدعم المالي للعمل الحر، ويمكنك الاستعلام عن دعم ريف من خلال رابط المنصة وكتابة الاسم ورمز الدخول إذا كنت مسجل في البرنامج، كما أنه يمكنك أن تحصل على شهادة العمل الحر من منصة العمل الحر وهي تصدر مجانا وتعطيك حساب بنكي خاص باسمك وهذه من أهم المزايا التي تقدمها للمستفيد.