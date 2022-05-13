باقات موبايلي مسبقة الدفع 120 كيف يمكنك الاشتراك بها

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عمر شويل - جدة تعد شركة موبايلي السعودية من أهم شركات الإتصالات بالمملكة حيث تتيح لعملائها مجموعة مميزة من العروض، وجاء في المقدمة عرض الباقات مسبقة الدفع من موبايلي التي تبدأ من 30 ريال سعودي إلى 360 ريال حسب رغبة العملاء وذكرت الشركة أيضاً طريقة الإشتراك ودفع الرسوم.

باقات موبايلي مسبقة الدفع 120

يرغب الكثير من العملاء بالاشتراك في باقة موبايلي مسبقة الدفع 120 وخاصة بعد أن قامت الشركة بخفض سعر الإشتراك إلى 110 ريال سعودي، ويُمكن للعملاء أن يستفيدوا من العرض الجديد كما يلي:-

1500 دقيقة للمكالمات المحلية داخل المملكة لجميع الشبكات.

20 جيجابايت من باقة البيانات مقدمة من الشركة.

25 جيجابايت باقات التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا.

مميزات باقات موبايلي مسبقة الدفع 120

تعتبر باقات موبايلي 120 من أفضل العروض التي أعلنت عنها الشركة في الفترة الأخيرة، ومن المميزات التي نالت إعجاب عملاء موبايلي:-

حجم باقة الدقائق التي توفرها الشركة مناسبة لجميع العملاء.

تصل سرعة الإنترنت في باقة حزمة البيانات إلى 60 ميجا.

تتيح باقة التواصل الاجتماعي تصفح الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي بحرية.

تخفيض سعر الباقة لتصبح 110 ريال بدلا من السعر القديم 120 ريال.

إمكانية إجراء مكالمات مجانية للأرقام التي تبدأ ب9200.

يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت.

كيفية تفعيل باقة موبايلي مسبقة الدفع 120

أعلنت شركة موبايلي عن طريقة تفعيل باقة 120 مسبقة الدفع بعد تغيير الطريقة وتتمثل خطوات التفعيل والاشتراك فيما يلي:-

بعد تغيير سعر الباقة إلى 110 يمكنك التفعيل من خلال إرسال رسالة نصية.

إرسال رمز 110 في رسالة نصية الى رقم 1100.

يمكنك إلغاء الاشتراك بإرسال الرقم 0110 إلى رقم 1100.

شروط وأحكام استخدام باقات موبايلي مسبقة الدفع

قامت شركة الاتصالات السعودية موبايلي بوضع شروط للعملاء للالتزام بها قبل تفعيل الباقات مسبقة الدفع من الشركة وجاءت هذه الشروط كما يلي:-