شروط و إجراءات معادلة الشهادات في السعودية 2022 مهمة لكي يتمكن الطلاب السعوديون من الدراسة في الخارج. حيث يجب عليهم الحصول على موافقة السلطة المختصة في المملكة العربية السعودية. وعلى هذا، لا يعني الحصول على الموافقات من وزارة التربية والتعليم السعودية، أن الطالب ملزم أن يستخرج شهادة من الوزارة بعد ذلك. ومع ذلك، هناك بعض الاختبارات التي قد تكون معادلة لدرجة الطالب.ويمكن من خلال السطور التالية التعرف على الشروط الخاصة بالمعادلة، والإجراءات الخاصة بها.

شروط و إجراءات معادلة الشهادات في السعودية 2022

هناك بعض الشروط التي يجب أن تتوفر في الطالب الذي يقوم على التقدم على معادلة الشهادة. حيث يكون من بين هذه الشروط على سبيل المثال لا الحصر:

أولاً المعادلة في مرحلة البكالوريوس

يجب أن تكون المعادلة بين شهادة في العلوم الهندسية. حيث يتم الحصول على درجة البكالوريوس معترف بها في التكنولوجيا من إحدى الجامعات.

أما إذا كان تخصص الطالب دارساً للطب. لذلك ستحتاج إلى قضاء فترة زمنية مناسبة في المستشفى تحت إشراف الجامعة.

كما يجب أن تصل مدة الدورة إلى 4 سنوات أو 120 ساعة فصل دراسي. أو يمكن أن يكون 180 ساعة لمدة 4 سنوات.

ثانياً: معادلة الماجستير

من بين شروط و إجراءات معادلة الشهادات في السعودية 2022، يكون لدى الطالب درجة علمية سابقة.

كما يجب أن تكون مدة الدراسة بالخارج سنة واحدة على الأقل.

إلى جانب الحصول على العديد من الدورات التدريبية الأخرى المتعلقة بالمنهج لمدة 24 ساعة على الأقل. بالإضافة إلى الاختبارات الأخرى المعدة.

ثم يتم الحصول على برامج البحث والأوراق البحثية الأخرى التي تحتاجها جامعتك.

كما يرتبط موضوع الماجستير بالتخصص الذي تم دراسته. وإذا كنت لا توافق، فيجب عليك تقديم دليل منطقي على السبب.

ثالثاً: معادلة الدكتوراه

يجب أن يتم الحصول على درجة الماجستير قبل معادلة هذه الشهادة.

والجدير بالذكر أن فترة الدراسة الإجبارية هي 3 سنوات لدرجة البكالوريوس. وسنتان للحصول على درجة الماجستير وما يصل إلى سنتين بعد الانتهاء.

كما يجب انتظام الطلاب في بلد الدراسة بالخارج خلال فترة الدراسة الإجبارية بالخارج.بعبارة أخرى، تحقيق الفترة الزمنية المحددة من قبل إدارة جامعة المملكة العربية السعودية.

وفي النهاية، يتم استكمال الإجراءات المطلوبة للبحث العلمي.

إلى جانب إتمام البحث اللازم حسب المجال الأكاديمي الذي يتم فيه استكمال أطروحة الدكتوراه. وهي من أهم شروط و إجراءات معادلة الشهادات في السعودية 2022.

الإجراءات المطلوبة لمعادلة الشهادات في المملكة العربية السعودية

بعد العمل على تحقيق شروط و إجراءات معادلة الشهادات في السعودية 2022. هناك بعض الخطوات التي يجب أن يقوم بها الطالب، وذلك حتى يتمكن من الإنتهاء من المعادلة، من بينها:

يتم الدخول على الموقع الخاصة بمعادلة الشهادات الخاصة بجامعتك.

ثم أدخل حسابك الجديد.

واختيار طريقة التسجيل إما عن طريق الوصول الفردي إلى أبشر أو حساب في نظام معادلة الشهادة.

بعد ذلك، قم بتسجيل جميع البيانات المطلوبة، بما في ذلك رقم الهوية، وعنوان البريد الإلكتروني.

كما ستحتاج إلى إضافة رقم هاتفك المحمول، حيث ستتلقى رسالة نصية تحتوي على رمز التفعيل الخاص بك.

بعد ذلك حدد درجة معادلة الدرجات، ولكن بدون ذكر تفاصيل عن الشهادة.

ستحتاج أيضًا إلى تسجيل تفاصيل المستند، والساعات التي تم حضورها والدراسة فيها قبل تقديم طلبك.

وفي النهاية يتم الضغط على كلمة إرسال.

وفي الختام، الجدير بالذكر أن تحقيق شروط و إجراءات معادلة الشهادات في المملكة يكون صعب على الكثير من الطلاب. ولكن يحتاج إليها الكثير من الطلاب. كما يُطلب من الطلاب الحصول على 75٪ من الكليات الموصى بها، ويجب أن تكون خريج مؤسسة تعليمية لإصدار شهادة.