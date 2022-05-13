نتائج أهلية حساب مواطن وشروط الاستحقاق مايو 2022 تم الإعلان عنها من خلال تغريدة من الحساب الرسمي لـ “حساب مواطن”. حيث يعلن البرنامج عن إصدار نتائج استحقاق أقساط شهر مايو، وهي نتائج الأهلية للدورة الخامسة والأربعين. حيث ينتظر الكثير من الناس هذه النتائج حتى يتمكنوا من الحصول على الأموال المستحقة لهم التي يخصصها لهم البرنامج.

نتائج أهلية حساب مواطن وشروط الاستحقاق مايو 2022

تم الإعلان عن تفاصيل مدفوعات أبريل الحالية عندما أعلن برنامج حساب المواطن عن تفاصيل الدفعة 53 من الدعم للمستفيدين المتقدمين مسبقًا.

كما تم العمل على إيداع مبلغ يقدر 1.8 مليار ريال سعودي، وهو إجمالي المبالغ المستحقة للمستفيدين الذين وصل عددهم إلى 10 مليون مواطن.

ومن جانب آخر، كان المبلغ الذي تم دفعه بأثر رجعي للذين قاموا بالتسجيل مسبقاً في “حساب مواطن” ما يقرب من 25 مليون ريال.

بعبارة أخرى، بلغت مصروفات البرنامج منذ بدايته ما يقرب من 116 مليار ريال. حيث يكون منها مليار ريال فقط كتعويض عن مدفوعات سابقة.

إلى جانب ذلك، طرح البرنامج رقم شكوى لمن يرغب في الطعن بعد أن طلب العديد من المستفيدين ذلك. يمكن للمستفيدين أيضًا التواصل معهم عبر موقع Twitter أو خدمة “صوتك مسموع” أو منصة إلكترونية الخاصة بحساب مواطن.

تقديم الشكاوى في برنامج حساب مواطن

إلى جانب التعرف على نتائج أهلية حساب مواطن وشروط الاستحقاق مايو 2022، يمكن تقديم الشكاوى الخاصة بالبرنامج من خلال عدة خطوات . حيث تتمثل في كل من التالي:

أولاً، تحتاج إلى تسجيل الدخول إلى منصة حساب المواطن الإلكتروني.

ثم انقر فوق رمز إدارة الحساب.

بعد ذلك، قم بتسجيل الدخول إلى حسابك وانقر فوق “تاريخ الاستحقاق”.

حيث يتم عرض قائمة الاحالات على الشاشة. إذا لم تكن مؤهلاً، فسيتم عرض السبب أمامك.

كما يجب النقر فوق الرمز لتقديم اعتراض بجوار سبب الرفض.

ثم املأ جميع البيانات المطلوبة لطلب الاستئناف الخاص بك وانقر فوق الزر إرسال عند الانتهاء.

كيفية التواصل مع حساب مواطن

عند الاعتراض على النتائج الخاصة بأهلية حساب مواطن. حيث يمكن الإتصال على رقم 19912، وهو رقم شكوى حساب مواطن مجاني.

حيث يقوم بتلقي عدد كافٍ من الاستفسارات والشكاوى حول المواطنين.

ثم يبدأ استلام الشكاوى في جميع أيام العمل، أي ما بين الساعة 8 صباحًا و 10 مساءً من الأحد حتى الخميس.

وهي تعتبر الطريقة السهلة التي يمكن من خلالها التواصل مع فريق الدعم الخاص بالبرنامج.

وفي النهاية، تم التعرف على نتائج أهلية حساب مواطن وشروط الاستحقاق لدفعة مايوم من عام 2022. إلى جانب التعرف على طريقة تقديم الشكاوى و الاقتراحات.