شروط فتح مكتب عقار ومقاولات 2022 والمستندات المطلوبة وخطوات الإنشاء ، ما هي شروط فتح مكتب عقاري ومقاولات في المملكة العربية السعودية؟ يتطلب فتح مكتب عقاري في المملكة توافر مجموعة من الشروط ، وذلك لضمان نجاح المشروع والترويج لعمله بشكل قانوني ، حيث يعتبر القطاع العقاري من القطاعات النشطة التي تحظى بشعبية ، وعاملة في مجال العقارات يعتبر مربحًا ؛ اعتمادًا على الطلب المتزايد وارتفاع الأسعار ، يعد إنشاء مكتب عقاري من المشاريع المربحة ؛ العمل كوسيط عقاري بين جمهور البائعين والمشترين يؤدي إلى الحصول على نسبة معينة من الربح بعد نجاح الصفقة وأمامها ، وفي هذا المقال سنزودكم بتفاصيل شروط فتح مكتب عقارات ومقاولات في المملكة العربية السعودية لعام 2022 م.

مكاتب العقار في المملكة العربية السعودية

المكاتب العقارية في السعودية تجارية بطبيعتها ، وتخضع منذ نشأتها للأحكام الواردة في قانون المحكمة التجارية السعودية الصادر عام 1350 هـ ، ونظام السجل التجاري الصادر عام 1375 هـ ، وذلك بهدف الترويج للتسويق العقاري بمختلف الوسائل المتاحة. وتجدر الإشارة هنا إلى أن المكاتب العقارية تهدف إلى تحقيق مجموعة من الأهداف ، وهي كالتالي:

تسويق العقارات والوحدات السكنية وبيعها أو تأجيرها.

التعاقد مع شركات مقاولات التشييد والبناء.

إعلان تسويقي لشركات المقاولات.

شروط فتح مكتب عقار ومقاولات

فيما يلي شروط فتح مكتب عقاري ومقاولات في المملكة العربية السعودية والتي يجب مراعاتها والالتزام بها عند فتح أي مكتب عقاري:

تسجيل المكتب العقاري المراد فتحه في السجل التجاري والحصول على التراخيص اللازمة لفتح مكتب عقاري ومقاولات.

يجب أن يكون المكتب العقاري مملوكًا بالكامل لشخص سعودي أو شركة سعودية مملوكة بالكامل لسعوديين ، ويجب أن يكون مديرها المسؤول سعوديًا.

أن يكون صاحب المكتب ومديره المسؤول إن وجد حسن السيرة والسلوك ولم يسبق الحكم عليهما بارتكاب مخالفة للشرف والأمانة.

لم يُشهر إفلاس مالكه أو مديره المسؤول ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

لا يجوز للمكتب العقاري مزاولة أي نشاط آخر غير نشاطه العقاري المحدد في السجل التجاري.

في حالة تعدد مالكي المكتب العقاري ، يعتبر الملاك مسؤولين بالتضامن

تجاه الغير في الالتزامات الناشئة عن الأعمال التي يقوم بها المكتب.

لا يجوز لأي مكتب عقاري بيع أي عقار أو التوسط في بيعه إلا بعد

حصوله على نسخ من مستندات الملكية ؛ يشترط عدم التنازع على العقار ، ويكون المكتب مسؤولاً عن جميع الأضرار التي لحقت بالبائع أو المشتري نتيجة مخالفته.

يتم تحديد عمولة البيع بالاتفاق بين مالك مكتب العقارات والبائع والمشتري ، ويتم تحديد الطرف أو الأطراف التي تتحمل تلك العمولة. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يتجاوز إجمالي العمولة 2.5 بالمائة من قيمة العقد.

ويحدد عقد الإيجار عمولة المكتب العقاري والجهة التي تتحملها ، ولا

يجوز أن تتجاوز تلك العمولة 2.5٪ من إيجار السنة ، حتى لو كان العقد لمدة أطول ، أو حتى إذا كان يمكن تجديده مرة أخرى.

لا يجوز استخدام الأموال التي يتلقاها المكتب العقاري من المشترين أو المستأجرين في غير الأغراض المخصصة لذلك.

إرفاق جميع المستندات المطلوبة لفتح المكتب العقاري.

المستندات المطلوبة فتح مكتب عقار ومقاولات

وتجدر هنا الإشارة إلى أن فتح أي مكتب عقاري يتطلب توفير مجموعة من المستندات والأوراق ، وهي كالتالي: