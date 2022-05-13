اصدار هوية مقيم عبر منصه ابشر بالخطوات الصحيحة و معرفه رسوم و شروط الخدمه

اصدار هوية مقيم من اهم الخدمات الإلكترونية التي يستخدمها الأفراد في المملكة. والتي ثار التساؤل عليها كثيرا في الآونة الأخيرة من قبل المستفيدين منها. كما أعلنت عنها منصه ابشر الإلكترونية عبر صفحتها الرسمية علي موقع تويتر وجميع مواقع التواصل الاجتماعي الأخري بالمملكة العربية السعودية. بالاضافه إلي ذلك أيضا تم الإعلان عن العديد من الخدمات الإلكترونية منها الجديدة ومنها التي ثار التساؤل عليها. ومن اهم هذه الخدمات تجديد جواز سفر سعودي عبر منصه ابشر بالخطوات من الموقع الرسمي ومعرفه الشروط. كما تم الإعلان أيضا عن حجز موعد الكترونيا عبر ابشر بالخطوات الصحيحة عبر الموقع الرسمي ومعرفه المستفيدين من الخدمه. والآن سوف نقوم بشرح وتوضيح الخدمه بالتفصيل ومعرفه اهم الرسوم الشروط المعلن عنهم. كما سوف نقوم أيضا بتوضيح طريقه وكيفيه تنفيذ الخدمه الكترونيا من خلال تلك المقالة.

اصدار هوية مقيم

أعلنت منصه ابشر عن العديد من الخدمات الإلكترونية الجديدة والتي من ضمنها خدمه اصدار هوية مقيم. كما تمكن جميع الأفراد من اصدار أقامة لكل من العماله المنزلية أو احد أفراد الأسرة لديه وذلك بطريقه إلكترونية سهله وبسيطه. بالاضافه إلي ذلك أعلنت أيضا المنصة عن الرسوم المتعلقة بالخدمة وهي 600 ريال للعماله و 500 ريال لاحد أفراد الأسرة بعد بلوغها السن القانوني 18 عام.

شروط اصدار الإقامة

كما أعلنت المنصة أيضا عن الرسوم المتعلقة بالخدمة والتي سوف نقوم بتوضيحها لكم من خلال النقاط الأتية :

تسديد رسوم الخدمه ومخالفات التأخير إن وجدت.

سداد جميع المخالفات المروريه إن وجدت.

التأكد من وجود رقم الحدود.

وجود فحص طبي من احد المراكز الطبية المعتمدة بالمملكة.

سريان جواز السفر للمستفيد.

تسجيل صوره وبصمه للمستفيد في النظام العام.

أن لا يكون العامل قد تم تسجيله سابقا كمتغيب عن العمل.

تواجد المستفيد داخل المملكة عند طلب الخدمه.

خطوات اصدار الإقامة

بالاضافه إلي ذلك أيضا تم الإعلان عن طريقه وخطوات اصدار هوية مقيم الكترونيا. كما سوف نقوم بتوضيحها لكم من خلال اتباع الخطوات الأتية: