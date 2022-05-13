نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان وتعطيل العمل بكافة المؤسسات في المقال التالي

عمر شويل - جدة أنتقل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ، إلى رحمة الله اليوم الثالث عشر من مايو 2022 . الرئيس الثاني لدولة الإمارات العربية المتحدة ، والحاكم السادس عشر لإمارة أبوظبي كبرى الإمارات السبع. والقائد الأعلى للقوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة. والذي تولى رئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة في الثالث من نوفمبر بالعام 2004 . وذلك خلفا لوالده الشيخ زايد بن سلطان ، مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة.وسط الكثير من الحزن والأسى نعت الشعوب العربية بأكملها ورؤسائها الشعب الإماراتي الشقيق على الفقيد الكبير الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رحمة الله عليه.

وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان

أصدرت وكالة أنباء الإمارات نعي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان حيث صرحت . ( تنعى وزارة شؤون الرئاسة إلى شعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع قائد الوطن وراعي مسيرته. صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الذي انتقل إلى جوار ربه راضياً مرضياً اليوم الجمعة 13 مايو).

وقد أعلنت وكالة أنباء الإمارات عبر تويتر عن تعطيل العمل في المؤسسات لمدة ثلاث أيام . حيث صرحت ( و تعلن وزارة شؤون الرئاسة الحداد الرسمي .وتنكيس الأعلام على المغفور له صاحب السمو الشيخ #خليفة_بن_زايد_آل_نهيان ” رحمه الله ” .مدة 40 يوماً اعتباراً من اليوم وتعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام اعتباراً من اليوم).

نعي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي

وقد نعى الشيخ محمد بن زايد ، ولي عهد أبوظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات. ورئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان . حيث كتب عبر تويتر الكلمات التالية . ( إنا لله وإنا إليه راجعون ، فقدت الإمارات ابنها البار وقائد مرحلة التمكين ، وأمين رحلتها المباركة … مواقفه وإنجازاته وحكمته وعطاؤه ومبادراته في كل زاوية من زوايا الوطن. خليفة بن زايد ، أخي وعضيدي ومعلمي. رحمك الله بواسع رحمته وأدخلك في رضوانه وجنانه ).

هذا وقد قدم مجلس التعاون الخليجي ورؤساء الدول العربية كافة التعازي لوفاة الفقيد سائلين المولى عز وجل أن يسكنه فسيح جناته.