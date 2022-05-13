نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل دعم الدفعة 54 شهر مايو وتقديم طلبات الاعتراض من حساب المواطن في المقال التالي

عمر شويل - جدة بعد برنامج حساب المواطن من أهم البرامج الحكومية السعودية التي تقدم دعم مالية للفئات المستحقة وإيداعها في الحسابات البنكية للمواطنين، فقد أعلن البرنامج منذ أيام عن لحظة إيداع المبالغ المالية في الحسابات البنكية ووصل إجمالي دعم الدفعة 1.8 مليار ريال سعودي، ويضم حساب المواطن العديد من الخدمات الإلكترونية التي يمكن الاستفادة منها ومن ضمن هذه الخدمات تقديم طلبات الاعتراض، ونوضح من خلال موقعنا ثقفني تفاصيل دعم الدفعة 54 شهر مايو من حساب المواطن، وكيفية تقديم طلبات الاعتراض بالخطوات.

تفاصيل دعم الدفعة 54 شهر مايو من حساب المواطن:

تم صرف دعم الدفعة 54 من حساب المواطن منذ أيام وإيداع المبالغ المالية في الحسابات البنكية للأشخاص المستفيدين، والهدف الرئيسي من صرف دعم المبالغ المالية هو القدرة على التغلب على الظروف الصعبة والعيشة الصعبة، ووصل دعم الدفعة 54 شهر مايو حوالي 1.8 مليار ريال سعودي ووصل عدد المستفيدين من الدفعة 10.2 مليون مستفيد وتابع، ووصل قيمة التعويضات للدفعات السابقة حوالي 17 مليون ريال سعودي و76% من المستحقين تحصلوا على الدعم.

تقديم طلبات الاعتراض:

يضم برنامج حساب المواطن العديد من الخدمات التي يمكن الاستفادة منها بمجرد إيداع المبالغ المالية في الحسابات البنكية للأشخاص المستفيدين، حيث تتيح هذه الخدمة إمكاينة الاعتراض على قيمة الدعم في حالة النقصان او أن الدعم يساوي صفر، ويتك استخدام هذه الخدمة من خلال الدخول على الرابط الرسمي لحساب المواطن.

خطوات تقديم طلبات الاعتراض:

الدخول على الرابط الرسمي حساب المواطن يقوم المواطن بتسجيل الدخول ادخال اسم المستخدم كلمة المرور الضغط على أيقونة دخول اختيار خدمة تقديم طلبات الاعتراض ومن الضروري أن يقوم المستفيد بتقديم أسباب الاعتراض رفق المستندات التي تثبت صحة تقديم طلب الاعتراض. الضغط على أيقونة تقديم

تفاصيل إجمالي الدفعات السابقة حتى آخر دفعة:

أوضح البرنامج من خلال تويتر عن إجمالي الدفعات السابقة حتى دفعة مايو 54 عن إجمالي الدعم حتى هذا الوقت، فقد وصل إجمالي الدفعات حوالي 118 مليار ريال سعودي، و مبلغ قدره 1.027 مليار ريال سعودي مبالغ الأثر الرجعي.

ومن الجدير بالذكر أن البرنامج بعد الإيداع الأخير شهد العديد من التساؤلات حول موعد فتح باب التسجيل مرة أخرى في البرنامج، وجاء رد البرنامج من خلال خدمة المستفيدين ” تم تعليق التسجيل في البرنامج، وفقًا للتعديلات المقرة على ضوابط دعم البرنامج، علمًا بأن التسجيل كان متاح منذ انطلاقة البرنامج في ديسمبر 2017 حتى دفعة 28 من شهر مارس 2020، لمن شملهم الدعم وتمت دراسة أهليتهم ويستثنى من ذلك إضافة تابعين للمستفيدين الحاليين”.