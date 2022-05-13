نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن برنامج ريف برقم الهوية عبر منصة دعم ريف الإلكترونية في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن برنامج ريف برقم الهوية يتم من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية لبرنامج ريف حيث يعد مبادره دعم ريف أحد البرامج الحكومية التكافلية التي تم تخصصها لدعم صغار المزارعين والأسر المنتجة في الريف بمختلف مناطق المملكة العربية السعودية، ويحصل المستفيد من برنامج ريف على دعم مالي شهري مباشر بنسبة 10% من إجمالي قيمه راس المال التي تم تسجيلها عند طلب الحصول على الدعم عبر منصة إلكترونية، وحددت الحكومة السعودية الحد الأقصى للدعم الريفي الذي يحصل عليه المستفيد من البرنامج بان لا يتجاوز 54,000 ريال سعودي في السنة، ويهدف برنامج التنمية الريفية المستدامة الريف إلى رفع المستوى المعيشي للمزارعين وأسرهم من خلال تحسين نمط الحياه في المناطق الريفية وتحقيق والتحسين الكامل في القطاع الزراعي للمملكة مما يؤدي إلى زيادة الإنتاجية والكفاءة وتحقيق الأمن الغذائي في هذه المناطق الريفية بالمملكة، ونقدم لكم من خلال هذا المقال طريقة الاستعلام عن الأهلية في برنامج الريف، ورابط تسجيل برنامج ريف، وشروط القبول في برنامج ريف، وموعد صرف الدعم الريفي، ورقم برنامج ريف الموحد للتمكن من التواصل مع فريق خدمة المستفيدين في البرنامج في حال وجود أي استفسار يخص التقديم على الدعم الريفي.

الاستعلام عن برنامج ريف برقم الهوية

يسعى الكثير من المزارعين وأسرهم المنتجة للحصول على رابط الاستعلام عن الدعم الدعم الريفي برقم الهوية لمعرفة أهليتهم في الحصول على الدعم الريفي من عدمه، ويتم الاستعلام إلكترونيا دون الحاجة الذهاب لأحد مقرات مكاتب وزارة الزراعية أو مكاتبها؛ وذلك لتسهيل الإجراءات على المواطنين وتوفيرا للوقت والجهد، حيث يمكن للمتقدم التحقق من الأهلية في الدعم الريفي برقم الهوية من خلال تتبع الخطوات التالية:

الدخول إلى رابط موقع ريف الإلكتروني. اضغط على التبويب الخاص ب “الخدمات الإلكترونية”. اضغط على خيار “الاستعلام عن دعم ريف برقم الهوية”. ملء البيانات المطلوبة في الخانات الفارغة المخصصة لها. للتأكد من صحة البيانات التي تم إدخالها ثم النقر على كلمة “بحث” لمتابعة عملية الاستعلام عن الدعم الريفي. تظهر أمامك على الشاشة كافة التفاصيل الخاصة بطلبكم، وفي حالة الرفض أو القبول لبيان أحقية الحصول على الدعم من عدمه.

رابط الاستعلام عن الدعم الريفي برقم الهوية

التحقق من أهلية برنامج ريف أو معرفة المستفيدين من دعم ريف يتم من خلال الدخول إلى رابط منصة دعم ريف عبر إدخال بيانات الدخول الخاصة بالمستخدم، والذي سبق وحصل عليها من خلال التسجيل على موقع ريف الإلكتروني، حيث يطلب الموقع إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بالمتقدم، كما يطلب رمز التحقق المرئي للتأكد من الاستخدام البشري للموقع واثبات أن المستخدم ليس روبووت، وفي حال رفض الطلب يمكنكم تقديم الاعتراض على نتائج الأهلية إلكترونيا من خلال التظلم عبر المنصة ورفع المستندات التي تثبت أحقية المتقدم في الحصول على الدعم الريفي من الوزارة.

البوابة الإلكترونية لبرنامج ريف

أطلقت وزارة الزراعية والمياه والبيئة السعودية موقع إلكتروني رسمي خاص برنامج التنمية الريفية المستدامة، ويستقبل الموقع آلاف طلبات الحصول على الدعم من المواطنين بالمملكة العربية السعودية، فيتم التسجيل في الدعم الريفي من خلال الدخول إلى منصة دعم ريف الإلكترونية.

وعلى الجانب الآخر حذر القائمين على برنامج ريف عبر الصفحة الرسمية البرنامج على موقع التدوينات “تويتر” من تعامل المواطنين مع الحسابات الوهمية المنتشرة عبر شبكة الإنترنت، حيث تعد هذه الحسابات مصيدة مشبوهة لاستغلال المواطنين والاستيلاء على بيانات ومعلومات خاصة بالمستخدمين، وتدعي هذه الحسابات أنها تساعد المواطن في التقديم على دعم ريف، ونوه البرنامج بأن التسجيل في برنامج ريف يتم إلكترونيًا بشكل كامل، وفي حال وجود أية مشكلة أو شكوى خاصة بالتسجيل يمكن التواصل مع مركز الاتصال الخاص بالبرنامج، وفيما يلي طرق التواصل الرسمية ببرنامج دعم ريف للعاطلين والأسر المنتجة:

رقم برنامج ريف الموحد 19930. حساب دعم ريف على تويتر @ReefSaudi. البوابة الإلكترونية لبرنامج ريف.

شروط القبول في برنامج ريف

نشر برنامج ريف في تغريدة عبر الصفحة الرسمية على تويتر انفوجراف يكشف فيه عن شروط التسجيل في الدعم الريفي موضحًا فيه عن شروط استحقاق دعم ريف للنساء والأسر المنتجة، حيث يسعى القائمين على البرنامج تحقيق التنمية الريفية المستدامة الحقيقية في جميع مناطق المملكة، وفيما يلي عرض لهذه الشروط:

أول شروط التسجيل في برنامج ريف هو أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، كما يمكن لحاملي بطاقات التنقل التقديم للحصول على الدعم.

يشترط النظام أن يكون مستفيدي الدعم الريفي من ممتهني أحد الأنشطة الزراعية التي حددها برنامج ريف.

من أهم شروط الاستحقاق ألا يزيد دخل المتقدم عن ٩٠٠٠ ريال شهريا.

يجب ألا يكون المستفيد موظفا أو عاملا في أحد الوظائف بالقطاع الخاص أو الحكومي.

عمر المتقدم يشترط ألا يقل عن ٢١ عاما.

يشترط البرنامج أن يقوم المتقدم الراغب في الحصول على الدعم الريفي بتقديم وثائق رسمية تثبت مزاولته للمهنة في المزرعة.

حدد النظام إجمالي عدد برامج الدعم المستفاد منها، بحيث ألا يزيد مجموع أعداد البرامج عن ثلاثة برامج، كما يشترط النظام ألا يتجاوز إجمالي الدعم الريفي السنوي عن ٥٤ ألف ريال سعودي عن إجمالي البرامج.

تقديم وثيقة العمل الحر أثناء التسجيل الإلكتروني، ويتم الحصول على الوثيقة معتمدة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

بعد التأكد من استيفائك لكافة شروط الاستحقاق السابقة يمكنكم تتبع طريق التسجيل في برنامج ريف التالية، حيث يتمكن المتقدم رفع طلب الدعم الريفي عبر البوابة الإلكترونية لبرنامج ريف.

كيفية التسجيل في دعم ريف

كيف التسجيل لدعم ريف؟ يعد هذا السؤال من أكثر الأسئلة التي يتداولها المواطنون الذين يرغبون في الحصول على الدعم المالي المباشر من برنامج ريف، ويمكن للمواطن الاستفادة من أكثر من نشاط في الدعم، حيث أكد القائمين على البرنامج أنه يحق للمواطن التقديم في برنامج ريف لحد أقصى ثلاث برامج، أما في حال التسجيل في الدعم الريفي للأسر المنتجة “قطاع القيمة المضافة” فإن التسجيل في الدعم يكون بمنتج واحد كحد أقصى حسب الميز النسبية المحددة لكل منطقة، ونستعرض لكم فيما يلي خطوات التسجيل في برنامج ريف بالتفصيل:

الدخول إلى منصة ريف الإلكترونية. انقر على أيقونة “ابدأ بطلب الدعم”. إدخال البيانات التالية في الحقول المخصصة لها: رقم الهوية الوطنية للمتقدم.

كتابة تاريخ الميلاد.

إدراج كلمة المرور.

إدخال رقم الهاتف الجوال.

كتابة رمز التحقق المرئي الظاهر. يقوم المتقدم بالاطلاع على كافة الأحكام والشروط الخاصة بالدعم الريفي ثم الموافقة عليها. قم بالضغط على كلمة تسجيل. يطلب النظام من المتقدم باستكمال كافة إجراءات طلب التسجيل في دعم ريف وبعدها يمكن الاستعلام عن برنامج ريف برقم الهوية.

أسباب رفض طلب التسجيل في برنامج ريف

نعرض لكم أهم الأسباب التي تؤدي إلى رفض طلبات المتقدمين في الحصول على الدعم المالي المباشر من البرنامج، حيث نشر القائمين على البرنامج عبر الصفحة الرسمية لهم على تويتر انفوجرافا توضيحيا يكشف أهم أسباب الرفض في البرنامج من خلال عرض مفصل لهذه الأسباب كالآتي:

عدم تقديم تصريح نحال من قبل المتقدم.

عدم رفع وثيقة معتمدة تثبت ملكية المتقدم للأرض.

ويأتي الرفض أيضاً في حال عدم تطابق بيانات المشروع الفعلية عما تم الإفصاح عنه.

كما يتم رفض الحصول على الدعم الريفي في حال أن المنتج غير مدعوم ضمن آلية الدعم المحدثة التي حددها النظام.

متى ينزل دعم ريف بعد التسجيل

موعد صرف دعم ريف من أكثر الأسئلة المتداولة عبر محركات البحث المختلفة، وجاء تساؤل احد المتابعين من المواطنين السعوديين خلال موقع تويتر انه قام بالتقديم لطلب الحصول على الدعم الريفي الإلكتروني عبر موقع دعم الريف بتاريخ 29 ديسمبر 2021 وانه مازال تحت الدراسة فيتساءل المتقدم عن متى ينزل دعم ريف له فأجاب فريق حساب العملاء في البرنامج بأنه تتم دراسة الأهلية في 30 يوم من تاريخ تقديم الطلب، أما دراسة الأهلية لقطاع الأسر المنتجة فإنه يأخذ حوالي 60 يومًا من تاريخ زيارة أحد ممثلي الجمعية المعتمدة للتحقق من أحقية المتقدم للدعم الريفي على المشروع المسجل فيه.

وبهذا نكون قد وصلنا إلى ختام محتوانا بعد عرض كافة المعلومات والبيانات حول شروط استحقاق الدعم الريفي وكيفية التسجيل في برنامج ريف للأسر المنتجة وموعد نزول دعم ريف بعد التسجيل وطريقة الاستعلام عن برنامج ريف برقم الهوية، كما كشفنا أبرز أسباب رفض الحصول على الدعم الريفي.