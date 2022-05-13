نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آلية حجز تذكرة جنغل بموسم جده 2022 في المقال التالي
حجز تذكرة جنغل بموسم جده 2022، بين الحين والآخر تقوم المملكة العربية السعودية بسلسلة من الأنشطة والأنشطة التفاعلية التي تهدف إلى نشر الفرح والبهجة في نفوس المواطنين والمقيمين ، ومن أهم الأنشطة التي أطلقتها خلال موسم 2022 م في جدة فعالية Jungle Paradise التي تناسب أحد الأنشطة الترفيهية الجميلة للكبار والصغار.
حجز تذكرة جنغل بموسم جده
تنطلق فعاليات موسم جدة 2022 بعد انتهاء عيد الفطر ، خاصة في 2 مايو 2022 م ، بينما من المقرر أن تستمر فعاليات موسم جدة 2022 م حتى 60 يومًا كجزء من الفعاليات المتنوعة المناسبة للكبار والأشخاص، ونلاحظ أن الحدث كان مصدر إلهام لمدينة جدة، وأولت اهتماماً خاصاً بالأنشطة الهادفة إلى فهم جدة وشعبها ، وهي خطوة ضمن رؤية المملكة 2030 ، لتعزيز الانتماء الوطني والتبادل الثقافي مع شعوب العالم الأخرى.
خطوات حجز تذكرة موسم جدة جنغل
- يمكن إجراء خطوات التسجيل والحجز لتذاكر Jeddah Jungle Safari أو Jeddah Jungle Zoo من خلال الموقع الإلكتروني الذي يوفر إمكانية عزل حدث جدة موسم 2022 م بشكل مباشر. فيما يلي نستعرض كيفية شراء تذاكر موسم جدة الغابة 2022:
- انتقل إلى منصة حجز التذاكر لموسم جدة 2022
- انقر فوق المناطق في القائمة الرئيسية للموقع.
- تحديد غابة الجدة.
- قم بالتمرير لأسفل الصفحة لتصفح الأنشطة في جدة الغابة.
- حدد الأنشطة واجعل تجربة رحلات السفاري في غابة جدة.
- انقر للحجز الآن.
- سيتم فتح صفحة حجز الرحلة.
- تحديد موعد مناسب لزيارة Jeddah Jungle Safari.
- حدد فئة تذكرة.
- أدخل جميع المعلومات المطلوبة وادفع ثمن تذاكرك عبر الإنترنت.
كم سعر تذكرة جنغل 2022 في موسم مدينة جدة
- تتراوح أسعار تذاكر موسم جدة الغابة من 55 ريال سعودي إلى 2000 ريال سعودي ، اعتمادًا على النشاط الذي ستتم تجربته ، والأسعار كالتالي:
- دخول الحديقة: 55 ريال للفرد ، دخول مجاني لعمر سنتين وأقل.
- تذكرة سفاري: 150 ريال شاملة الدخول ، بالإضافة إلى رحلة سفاري خاصة (4 أشخاص) والتي تشمل 2000 ريال.
- تذاكر فعاليات فورست ووك: 100 ريال للفرد ، شاملة الدخول إلى المتنزه ، والدخول المجاني لمدة تصل إلى عامين.
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