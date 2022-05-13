نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن صلاحية الإقامة عبر منصة أبشر الجوازات في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن صلاحية الإقامة من المواضيع التي زاد عليها البحث مؤخرا داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، أن أوراق الإقامة لدي المغتربين بالمملكة من أهم ما يملكوه حيث بدونها لا يجوز أن يعيش المغترب داخل حدود المملكة، ومن هنا قامت المملكة بتقديم خدمات إلكترونية تتيح لجميع المغتربين معرفة الاستفسار عن صلاحية الإقامة وكيفية تجديدها ودفع رسومها من خلال منصة أبشر الإلكترونية، الجدير بالذكر أن عدد المغتربين بالسعودية يبلغ عددهم 12 مليون مغترب.

الاستعلام عن صلاحية الإقامة

منذ فترة طويلة كان يجد المغترب صعوبة في تجديد إقامته بالمملكة العربية السعودية، حيث كان يذهب إلى مكتب الجوزات لدفع رسوم تجديد الإقامة سواء له أو لأسرته ومن يتأخر في سداد هذه الرسوم يدفع غرامة مالية، فعندما يتأخر الوافد عن تسديد تجديد الإقامة لأول مرة فعلية أن يدفع غرامة مالية تصل إلى 500 ريال سعودي وفي المرة الثانية للتأخير يدفع 1000 ريال سعودي وللتأخير في المرة الثالثة عليه الترحيل ومغادرة المملكة.

فمن يريد الاستعلام عن صلاحية الإقامة الخاصة به وبأسرته عليه الدخول:

أولا إلى بوابة ابشر الإلكترونية.

ثم الضغط علي أفراد.

وبعد ذلك سجل بالموقع عن طريق كتابة أسم المستخدم أو رقم الهوية.

ادخل رمز التحقق.

الضغط علي خدمة الاستعلام عن صلاحية الإقامة.

سوف تظهر لك جميع التفاصيل الخاصة بإقامتك وإقامة أسرتك.

ومتاح أيضا تجديد وتمديد تأشيرات الزيارة عبر أبشر وذلك وفقا لما تم إعلانه من جانب المديرية العامة للجوازات السعودية، كما أعلنت المملكة السعودية عن قرار بتجديد هوية المقيم مجانا بدون دفع أي رسوم في الفترة لمن سوف تنتهي لهم فترة الإقامة ما بين 18 مارس وحتي 30 يونيو ويرجع ذلك بسبب انتشار فيروس كورونا ويمكن لأي مغترب التجديد عبر منصة أبشر.

وبعد أنتهاء هذه الفترة لتجديد الإقامة مجانا، علي كل وافد تجديد الإقامة وذلك بدفع رسوم الإقامة وهي 500 ريال سعودي لكل فرد وافد من خارج المملكة يقيم بها وسوف يطبق هذا التجديد علي جميع مؤسسات القطاع الخاص، وهناك بعض الفئات المعفاة من هذه الرسوم سوف نذكرها لكم في النقاط التالية:

المواليد اللذين ولدوا داخل المملكة وتابعين للوافدين، حيث أنهم اكتسبوا الجنسية السعودية تلقائيا فور ولادتهم.

طلبة العلم والدارسين واللذين يحملون تأشيرة الدراسة.

الوافدين والذين سوف يغادرون المملكة بشكل نهائي.

شروط تجديد الإقامة