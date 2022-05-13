خدمة الهاتف المصرفي من بنك الراجحي بالسعودية وطريقة الاشتراك

الهاتف المصرفي من الراجحي، هناك العديد من الأسباب التي تجذب العملاء إلى مصرف الراجحي حيث يوفر لهم كافة سبل الراحة والأمان وتسهيل الحصول على الخدمات الراغبين بها وإنجازها أيضًا ومؤخرًا تمكن مصرف الراجحي من إتاحة خدمة الهاتف المصرفي لكافة العملاء حتى يسهل عليهم من متابعة حساباتهم المصرفية من خلال الهاتف بسهولة والمواقع الإلكترونية الخاصة بمصرف الراجحي، وذلك من أجل اتباع خطة التطوير الرقمية التي تتم في المملكة الفترة الحالية لتحويل جزء كبير من الخدمات في السعودية إلى خدمات رقمية فكيف يمكن استخدام خدمة الهاتف المصرفي من الراجحي؟

خدمات مصرف الراجحي للعملاء

يمكننا أولًا أن نبدأ بتوضيح مجموعة من الخدمات التي يوفرها الراجحي للعملاء والتي تعتبر أحد أهم الأسباب التي تجعل العملاء يفضلون الراجحي عن غيره من المصارف الأخرى وهي:

التحويل البنكي من خلال الراجحي إلى أي بنك آخر بسهولة سواء كان داخل أو خارج أراضي المملكة بدون تعقيد.

إمكانية الاستعلام عن رصيد الحساب الشخصي للعميل للتعرف على الرصيد المتبقي له.

خدمة الهاتف المصرفي التي تسمح للعميل بأن يستفسر عن الأقساط والقروض.

سهولة سداد الفواتير وأي مصاريف حكومية.

الحصول على بطاقات الائتمان أو إلغائها إلكترونيًا.

التسجيل في الهاتف المصرفي من الراجحي

يوفر مصرف الراجحي للعملاء الراغبين في الاشتراك بخدمة الهاتف المصرفي طريقة سهلة وبسيطة هي:

مهاتفة رقم الراجحي للخدمات وهو 920003344 والنقر على رقم صفر لمعرفة الخدمات المتاحة. وبعد ذلك رقم ثلاثة ويليه رقم واحد. يتطلب التسجيل أن يقوم العميل بتوضيح رقم بطاقة الائتمان الخاصة به وكلمة السر. عليه بأن يقوم بكتابة الأرقام السبع الأخيرة من الحساب البنكي للتأكد من هويته. وبعد ذلك تفعيل كلمة سر الحساب من خلال الهاتف.

شروط خدمة الهاتف المصرفي من الراجحي

ولكن الاشتراك في تلك الخدمة يحتاج إلى توفير بعض الشروط هي: