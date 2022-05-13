المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 2022 وشروط تسجيل حجاج الداخل 1443

المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 2022، أبرز ما تم إعلانه من جانب وزارة الحج والعمرة، لكل من يرغب في أداء مناسك الحج، من حجاج الداخل أي الحجاج من أبناء المملكة العربية السعودية، وكذلك المقيمين على أراضيها، عقب الإعلان عن التسجيل في الحج 1443، للوافدين من خارج المملكة، من أي مكان حول العالم، لقضاء موسم الحج 1443، منوهة على ألا ينجرف هؤلاء ممن يرغبون في الحج لهذا العام، خلف المواقع الإلكترونية المشبوهة، والتي تقدم روابط لخدمات حجز إلكترونية، غير موثوقة أو سليمة، مما قد يعرضهم إلى عمليات مختلفة، من الاحتيال والنصب، ووقوعهم في مشاكل عديدة، فقامت وزارة الحج والعمرة، بإطلاق رابط الموقع الإلكتروني الرسمي، للحجز والتسجيل في الحج 1443، وعلى الجانب الآخر، طرحت رابط المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 2022، لتسهيل عملية الحجز.

خطوات الحجز عبر رابط مسار الحج الداخلي

في حال كنت تحمل الجنسية السعودية، أو كنت مقيمًا داخل المملكة، ولديك ما يفيد بذلك من مستندات سارية، يمكنك الآن أن تقوم بعمل حجز لقضاء وأداء مناسك الحج، للعام الحالي من خلال المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 1443، وذلك كما يلي:

افتح أولا رابط موقع المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 1443. وبعدها قم بعمل تسجيل دخول. ثم انتقل إلى أيقونة “الخدمات الإلكترونية للحج”. وبعد ذلك قم باختيار برنامج الحج الملائم لك. وبعدها ابدأ في تسجيل بياناتك الشخصية كلها وتأكد من دقتها. ثم اضغط على كلمة “التسجيل”. وأخيرًا انتقل إلى منصة السداد الإلكتروني، لتسديد أية مبالغ مطلوبة منك. وذلك في حالة قبول طلبك.

شروط تسجيل حجاج الداخل 1443

طرحت وزارة الحج والعمرة، عددًا من الاشتراطات الأولى لكافة الوافدين من الخارج، تحت مسمى شروط موسم الحج 1443، وعلى الجانب الآخر، أعلنت كذلك عن الضوابط والاشتراطات، التي ينبغي على حجاج الداخل الالتزام بها. ومن أهم وأبرز شروط حج الداخل 1443 ما يلي: