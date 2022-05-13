الخطة الدراسية التقويم الدراسي 1444 1445 بداية العام الدراسي ١٤٤٤

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عمر شويل - جدة الخطة الدراسية التقويم الدراسي 1444 1445 وزارة التعليم السعودية، مع اقتراب موعد الاختبارات النهائية واقتراب العام الدراسي الجاري علي الانتهاء، يتطلع الجميع إلى انتظار اعتماد مجلس الوزراء التقويم الدراسي للسنوات القادمة قريباً لأنه من يملك الصلاحية، حيث نشرت العديد من المواقع تقويم الدراسة للعام الجديد؛ وتبين أن ذلك التقويم ما هو ألا تقويم العام الدراسي 1443.

وخاصة أن الموقع الرسمي وزارة التعليم السعودية، لن تقوم بنشر التقويم الدراسي 1444، وقد صرح بعد الكوادر التعليمية وأولياء الأمور أن تأخر إعلان التقويم الجديد؛ يتسبب في بعض المشاكل حيث يستعد البعض لقضاء العطلات، وينتظرون المواطنون إعلان موعد بداية العام العام الدراسي ١٤٤٤ أليكم بعض ملامح الخطة الدراسية التقويم الدراسي الجديد.

الخطة الدراسية التقويم الدراسي 1444 1445

مع إعلان مجلس الوزراء الموافقة علي التقويم الدراسي 1444 يعلن وزير التعليم السعودي عبر الموقع الرسمي وزارة التعليم السعودية جدول الخطة الدراسية ١٤٤٤-١٤٤٥، متضمن عدد الاجازات والعطلات الرسمية وخاصة بعد إضافة عطلة يوم التأسيس.

المسارات من المتوقع أن يحتوي العام الدراسي الجديد علي 3 مسارات.

عملت وزارة التعليم علي أضافه بعض المواد الجديدة للمرحلة الثانوية سيتم تطبيقها مع بداية العام الدراسي الجديد 1444.

تم إجراء اكثر من 200 ألف عملية تعديل على المناهج الدراسية لجميع المراحل.

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وبحسب اللوائح والقوانين فقد اعتمد مجلس الوزراء بالسابق التقويم الدراسي والذي كان مدته 5 سنوات وينتهي بنهاية 1443، وسيتم اعتماد التقويم الدراسي للسنوات القادمة قريباً، وذلك لأنه الجهة الرسمية الوحيدة التي تمتلك صلاحية أعلان التقويم الدراسي.

التقويم الدراسي وما تبقي من نهاية العام الدراسي 1443

التقويم الدراسي لما تبقى من الفصل الدراسي الثالث والإجازات المطولة لعام ١٤٤٣، حسب انفوجرافيك تقويم الدراسة والذي جاء علي النحو التالي:

من خلال جدول تقويم العام الجاري فقد تبين أن؛ عدد أيام الاجازات أثناء العام الدراسي باحتساب نهاية اجازة الأسبوع قد بلغت 69، وعدد أسابيع الفصل الدراسي الثالث 13 أسبوعاً، وعدد أيام الدراسة الفعلية للعام الدراسي الحالي متضمن 3 فصول دراسية 183، أما عن إضافة ترم رابع في السعودية فلن يتم الإعلان عن ذلك رسميًا.

وفي نهاية سطورنا السابقة وضحنا أن التقويم الدراسي يتم التصريح به من قبل مجلس الوزراء وذلك لأنه الجهة الرسمية والتي لها صلاحيات إعلان التقويم الدراسي، ويتم الموافقة من قبل وزارة التعليم السعودية لإعداد خطة الدراسة للعام الجديد.