إجازة عيد الأضحى 1443 “للقطاع الحكومي والخاص والبنوك” بالمملكة وزارة العمل السعودي توضح

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إجازة عيد الأضحى 1443 للقطاع الحكومي من الأمور التي يهتم بها كافة المواطنين السعوديين العاملون بالمؤسسات الحكومية خاصة مع اقتراب قدوم عيد الأضحى المبارك، بعد انتهاء عيد الفطر السعيد، رغبة منهم في معرفة موعدها، وجميع التفاصيل الخاصة بهذه الإجازة الرسمية التي تمنحها الدولة السعودية للعاملين بها، وتكون مدفوعة الأجر، وسوف نتعرف على كافة تفاصيل الإجازة، موعدها المحدد من خلال هذا المقال.
موعد إجازة عيد الأضحى 1443 للقطاع الحكومي
تعد إجازة عيد الأضحى 1443 من الإجازات الرسمية المميزة لجميع المسلمين، وخاصة العاملين بالمؤسسات المختلفة سواء كانت جهات حكومية أو خاصة لأن خلالها يتم منح الجميع إجازات مدفوعة، ومن الجدير بالذكر أن بداية الإجازة تختلف بين القطاعات في المملكة، جاء موعد إجازة عيد الأضحى في القطاع الحكومي بالمملكة كالتالي:
- بداية الإجازة يوم ٥ ذي الحجة ١٤٤٣ هجريًا، ويوم ٤-٧-٢٠٢٢ ميلاديًا.
- موعد انتهاء مدة الإجازة ستكون يوم ١٣ ذي الحجة ١٤٤٣ هجريًا.
إجازة عيد الأضحى القطاع الخاص
- تبدأ يوم الاثنين الموافق ٩ ذي الحجة الموافق ٨-٧-٢٠٢٢.
- سوف تنتهي يوم ١٣ ذي الحجة.
عطلة عيد الأضحى للبنوك بالمملكة
قام البنك المركزي بالإعلان عن موعد إجازة عيد الأضحى، حيث أنها سوف تكون كالتالي:
- ستبدأ يوم الجمعة الموافق ٧ ذي الحجة ٦-٧-٢٠٢٢.
- سوف تنتهي الإجازة يوم ١٤ ذي الحجة الذي يوافق ميلادي ١٣-٧-٢٠٢٢.
موعد عيد الأضحى ١٤٤٣
وفق الإحصائيات الفلكية حول الموعد فقد تم تحديد يوم ٩-٧-٢٠٢٢ ليكون أول أيام العيد، والذي يوافق هجريًا ١٠ ذو الحجة لمدة ٤ أيام، وسوف ينتهي يوم ١٢ يوليو.
نظام العمل السعودي
- أوضحت اللائحة التنفيذية للعاملين بالمملكة أنه من حق العاملين بكافة القطاعات الحصول على هذه الإجازة مع الحصول على الأجر كامل دون أي نقصان.
- لا يجوز لرئيس العمل أن يجبر العاملين على عدم الحصول على إجازة لأن من يفعل ذلك يتعرض لعقوبة رسمية تم تحديدها.
- وفي حالة حاجة العمل للموظف فيتم الإلزام بتعويضه عن الإجازة بأيام أخري أو بمبلغ مالي.
- من لا يلتزم بذلك يحصل على عقوبة، وغرامة من قبل وزارة العمل السعودية.
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