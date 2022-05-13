شروط تقديم حرس الحدود 1443 (جندي – عريف – رقيب – وكيل رقيب) للرجال وموعد فتح القبول والتسجيل

شروط تقديم حرس الحدود 1443 ، ما زلنا نتابع معكم استكمال ما نسعى لتقديمه فيما يخص إعلان الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية بخصوص فتح باب تقديم حرس الحدود لحملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس للتعين في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية، وذلك وفقاَ لما تم توضيحه بخصوص شروط تقديم حرس الحدود 1443 رتبة جندي عريف رقيب وكيل رقيب، وطريقة وموعد التقديم على وظائف مديرية حرس الحدود للرجال. كما أن الكثيرين ترغبن في معرفة طبيعة عمل الأمن الدبلوماسي للنساء رتبة جندي.

شروط تقديم حرس الحدود 1443

شروط تقديم حرس الحدود ، هي محض اهتمام جميع الراغبين في إتمام عملية تقديم حرس الحدود 1443 عبر موقع الوزارة الرسمي على الإنترنت، وذلك من أجل معرفتها والإطلاع عليها بالتزامن مع الإعلان الصادر من الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية ، عن بدء فتح باب القبول والتسجيل في حرس الحدود ١٤٤٣، ونستعرض عليكم الآن شروط تقديم حرس الحدود جندي ومختلف الرتب ، والتي جاءت على رأسها أن تكون المتقدم سعودية الأصل والمنشأ ، ويستثنى من ذلك من نشأ مع والده أثناء خدمة المملكة بالخارج.

أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأ مع والديه أثناء خـدمة الدولة خارج المملكة.

أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلـوك والسمعة وغير محكوم عليه بالإدانة في جـريمة مخلة بالشرف والأمانة.

أن لا يكون المتقدم سبق له التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو أنهيت خدماته من أحد الكليات أو المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب أو موظف في جهة حكومية.

4ألا يكون متزوجاً من غير سعودية.

أن يجتاز المتقدم كافة إجراءات واختبارات القبول.

أن يتناسب الطول مع الوزن حسب اللائحة الطبية.

توفر المؤهل العلمي والفني للوظيفة المتقدم لها مع ضرورة مصادقة المؤهل العلمي والفني من قبل جهة الاختصاص.

رابط تقديم حرس الحدود 1443

وبخلاف ما قدمناه من شروط تقديم حرس الحدود 1443 جندي عريف رقيب وكيل رقيب للتعيين بمختلف مناطق المملكة السعودية ، سيتم تفعيل رابط تقديم حرس الحدود 1443 يوم السبت الموافق 1443/10/13هـ الموافق 2022/05/14م وتستمر عمليات تقديم حرس الحدود ١٤٤٣ ، حتى تنتهي يوم الخميس 1443/10/18هـ الموافق 2022/05/19م ، هذا وسنتابع معكم كل ما هو جديد فيما يخص ذات الشأن عبر تقارير متتالية.