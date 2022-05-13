تمويلك بالتقسيط بدون كفيل ولا تحويل الراتب علي دفعات مجدولة تناسب راتبك

تمويلك بالتقسيط بدون كفيل ولا تحويل الراتب ، منتج يوفر للعملاء مبالغ مالية كبيرة تخدم احتياجاتهم وتطلعاتهم المالية والشرائية في المملكة العربية السعودية ، كما يمكن للعميل الاستفادة من هذا التمويل الشخصي في الحصول على سيولة نقدية سريعة وفورية وذلك من خلال شروط سهلة وميسرة ومتطلبات بسيطة وغير معقدة لاستكمال إجراءات طلب الحصول على التمويل الشخصي.

تمويلك بالتقسيط بدون كفيل ولا تحويل الراتب علي دفعات مجدولة

تمويل شخصي فورى وكاش بموافقة سريعة بدون كفيل وبدون تحويل الراتب ، يعتبر هذا التمويل أحد المنتجات التمويلية التي توفرها شركة مرابحة مرنة للتمويل لقطاع الأفراد في المملكة العربية السعودية ، حيث توفر الشركة هذا المنتج بمبالغ تمويلية كبيرة والتي من خلالها يمكن للعميل تحقيق أهدافه وتطلعاته المالية والشرائية ، كما توفر شركة مرابحة مرنة للتمويل العديد من خيارات السداد ، والتي تتيح للعميل تقسيط مبلغ التمويل الشخصي علي دفعات ميسرة ومجدولة تتناسب مع راتبه الشهري وتتلائم مع جميع إلتزاماته المالية الأخرى ، وذلك بالإضافة إلى العديد من المزايا الأخرى التي يمكن أن يستفيد بها العميل عند طلب قرض شركة مرابحة مرنة للتمويل لقطاع الأفراد بالمملكة ، ومن خلال موقع ثقفني سوف نوضح لك عزيزي القارئ في هذا المقال أهم مميزات التمويل الشخصي المتاح لدي شركة مرابحة مرنة للتمويل لقطاع الأفراد في المملكة العربية السعودية ، كما سوف نوضح في هذا المقال كيفية التقديم على طلب التمويل الشخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب من شركة مرابحة مرنة للتمويل والشروط الأساسية لاستكمال طلب التمويل الشخصي.

أهم إمتيازات التمويل الشخصي من شركة مرابحة مرنة للتمويل

قامت شركة مرابحة مرنة للتمويل بتصميم منتج التمويل الشخصي بصيغة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بالمملكة.

توفر الشركة من خلال هذا المنتج مبالغ مالية كبيرة تبدأ قيمتها من 5000 ريال سعودي ، ويمكن أن تصل قيمتها حتي 250 ألف ريال سعودي.

لا يحتاج الشخص المتقدم بالطلب إلي وجود كفيل أو ضامن للحصول على الموافقة المبدئية على طلب التمويل الشخصي من شركة مرابحة مرنة للتمويل.

يمكن للعميل الاستفادة من هذا المنتج بدون الحاجة إلى تحويل راتبه الشهري.

موافقة سريعة وفورية من الشركة علي طلب التمويل الشخصي بدون كفيل ولا تحويل الراتب.

خيارات للسداد عديدة ومتنوعة متاحة لدى شركة مرابحة مرنة للتمويل لجميع العملاء في المملكة العربية السعودية.

يمكن للعميل تقسيط مبلغ التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب علي أقساط شهرية ميسرة ومجدولة تصل مدتها حتي 5 سنوات.

تعمل الشركة علي سرعة إنهاء جميع التعاملات الخاصة بطلب التمويل الشخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب المتاح لدي الشركة لقطاع الأفراد داخل المملكة ، وذلك من أجل تسهيل عملية التمويل علي جميع العملاء.

موظفي جميع القطاعات بالمملكة يمكنهم الاستفادة من التمويل الشخصي من شركة مرابحة مرنة للتمويل.

كيفية التقديم على طلب التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب من شركة مرابحة مرنة للتمويل

وفرت شركة مرابحة مرنة للتمويل عدة طرق يمكن من خلالها التقديم على طلب التمويل الشخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب لقطاع الأفراد بالمملكة ، حيث يمكن التقديم على طلب القرض الشخصي بدون تحويل الراتب من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لشركة مرابحة مرنة للتمويل علي الإنترنت ، كما يمكن التقديم على الطلب من خلال زيارة أقرب فرع من فروع الشركة المنتشرة داخل أراضي المملكة العربية السعودية ، كما يمكن التقديم على قرض شركة مرابحة مرنة للتمويل بدون كفيل ولا تحويل الراتب عن طريق الاتصال على الرقم 920033868 أو الرقم 8001111810.

الشروط والأحكام الأساسية للاستفادة من تمويل شركة مرابحة مرنة بدون تحويل الراتب