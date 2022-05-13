نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التقديم علي مساعدة الأمير عبد العزيز بن فهد إلكترونيا لجميع المواطنين بالمملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مساعدة الأمير محمد بن عبد العزيز من أكثر وسائل الدعم التي أثبتت فاعليتها منذ طرحها رسميا من قبل مؤسسة الأمير محمد عبد العزيز، والتي دائما ما تحرص على تحقيق العدالة الاجتماعية بين مواطني المملكة العربية السعودية، وتحقق ذلك من خلال الدعم المالي والعيني والطبي المقدم للفئات من الشعب المستحقة لهذا الدعم، وأتاحت تقديم طلب الحصول على الدعم من خلال شبكة الإنترنت تقديرا من قبل المؤسسة للمواطنين لتجنب معانا تقديم طلب المساعدة بالشكل التقليدي، كما أنه حرصت على ضمان وصل الدعم للمستحقين دون غيرهم من خلال وضع عدد من الشروط التي تثبت أحقية الطالبين للمساعدة في حصولهم عليها.

كيفية التقديم على مساعدة الأمير محمد عبد العزيز

يمكن الحصول على الدعم المطلوب من مؤسسة الأمير محمد عبد العزيز، من خلال التقديم عبر شبكة الإنترنت، حيث خلال السنوات الأخيرة قامت المملكة العربية السعودية وحكومتها ومؤسساتها في تقديم الخدمات للمواطنين عبر شبكة الإنترنت، توفيرا للوقت والجهد و تجنبا للاختلاط بين المواطنين وبعضهم، خاصة في ظل تواجد فيروس كورونا بالمملكة والعالم ككل.

ويمكن تقديم طلبا إلكترونيا للحصول على المساعدة أي كان نوعها من خلال اتباع الخطوات التالية:

​يتم الذهاب مباشرة إلى الموقع الرسمي لمؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد. ​من الصفحة الرئيسية يتم اختيار قسم الخدمات الإلكترونية. ثم الدخول إلى قسم المساعدات مع تحديد نوع المساعدة مالية أوعينية أو طبية. يتم النقر على طلب المساعدة. لابد من إدخال البيانات المطلوبة تفصيليا وشرح الحالة الاجتماعية وأسباب طلب المساعدة. بعد مراجعة البيانات يتم النقر على تقديم طلب.

وإلى هنا يكون قد تم تقديم الطلب إلكترونيا وسيتم مراجعته خلال مدة زمنية قصيرة، ثم يتم التواصل مع الشخص المتقدم لإبلاغه بالرد.

شروط الحصول على مساعدة مالية من الأمير عبد العزيز

تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية بين المواطنين، تم تحديد شروط ليتم الموافقة على الطلب المقدم، وهي كما يلي: