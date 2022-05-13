نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل رواتب حرس الحدود مع البدلات 1443-1444 كم راتب جندي حرس الحدود ومختلف الرتب بالعلاوة السنوية في المقال التالي

عمر شويل - جدة رواتب حرس الحدود مع البدلات 1443 ، ما زلنا نتابع معكم تقديم كافة التفاصيل التي تتعلق بمعرفة رواتب حرس الحدود مع البدلات جندي عريف رقيب وكيل رقيب ، وذلك بالتزامن مع إعلان فتح تقديم حرس الحدود للتعيين بمختلف مناطق المملكة العربية السعودية، وفقاَ لما تضمن من توضيح عن شروط تقديم حرس الحدود 1443-1444 ، حيث أعلنت المديرية العامة لحرس الحدود أمس الخميس 12-5-2022 عن فتح القبول والتسجيل للرجال على الرتب الموضحة بعاليه، وذلك بداية من يوم السبت الموافق 1443/10/13هـ الموافق 2022/05/14م وينتهي تقديم حرس الحدود يوم الخميس 1443/10/18هـ الموافق 2022/05/19م.

رواتب حرس الحدود 1443

رواتب حرس الحدود مع البدلات 1443 ، هو محض اهتمام وبحث جميع من يرغبون في إتمام عملية التقديم على وظائف حرس الحدود للتعيين بمختلف مناطق المملكة العربية السعودية ، ونسلط الضوء في عبر هذا المقال على معرفة تفاصيل كم راتب جندي حرس الحدود ، بالإضافة إلى معرفة رواتب حرس الحدود مع البدلات رتبة رقيب عريف وكيل رقيب مع العلاوة السنوية لكافة الرتب ، حيث يرغب الكثير في المملكة العربية السعودية في الوقت الحالي معرفة سلم رواتب حرس الحدود مع البدلات التي تخص الرتب المختلفة، وذلك قبل البدء في عملية التقديم على وظائف حرس الحدود 1443.

وفي ذات السياق تم التوضيح خلال إعلان الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة الشؤون العسكرية شروط تقديم حرس الحدود ١٤٤٣ للرجال للتعيين على رتبة جندي عريف رقيب وكيل رقيب ، وذلك وفقاً للموعد المقرر والموضح بعاليه وجاءت شروط التقديم على وظائف حرس الحدود كما يلي:

أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأ مع والديه أثناء خـدمة الدولة خارج المملكة.

أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلـوك والسمعة وغير محكوم عليه بالإدانة في جـريمة مخلة بالشرف والأمانة.

أن لا يكون المتقدم سبق له التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو أنهيت خدماته من أحد الكليات أو المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب أو موظف في جهة حكومية.

4ألا يكون متزوجاً من غير سعودية.

أن يجتاز المتقدم كافة إجراءات واختبارات القبول.

أن يتناسب الطول مع الوزن حسب اللائحة الطبية.

توفر المؤهل العلمي والفني للوظيفة المتقدم لها مع ضرورة مصادقة المؤهل العلمي والفني من قبل جهة الاختصاص.

سلم رواتب حرس الحدود 1443

والآن نأتي إلى مضمون هذا المقال ألا وهو رصد تفاصيل سلم رواتب حرس الحدود 1443-1444 مع البدلات حسب الدرجة لكل على حدة، كم راتب جندي حرس الحدود بالإضافة إلى توضيح العلاوة السنوية لجميع الرتب حيث تم التوضيح أن راتب جندي حرس الحدود يتراوح ما بين 8,600 إلى 9,000 ريال سعودي. علماً أن الرتب قد يختلف من موقع لآخر.

1 3320 ريال سعودي 2 3350 ريال سعودي 3 3480 ريال سعودي 4 3610 ريال سعودي 5 3740 ريال سعودي

6 3870 ريال سعودي 7 4000 ريال سعودي 8 4130 ريال سعودي 9 4260 ريال سعودي 10 4390 ريال سعودي

11 4520 ريال سعودي 12 4650 ريال سعودي 13 4780 ريال سعودي 14 4910 ريال سعودي 15 5040 ريال سعودي

وبعد أن انتهينا من تقديم تفاصيل رواتب حرس الحدود مع البدلات جندي حسب الدرجة الوظيفية ، نستعرض عليكم الآن العلاوة السنوية لحرس الحدود لكافة الرتب المختلفة والتي تتضمن التالي:

الرتبة

العلاوة السنوية جندي 130 ريال سعودي جندي أول 145 ريال سعودي عريف 175 ريال سعودي وكيل رقيب 210 ريال يعودي رقيب 250 ريال سعودي رقيب أول 300 ريال سعودي رئيس الرقباء 360 ريال سعودي

وإلى هنا نكون قد انتهينا من رصد وتقديم كافة التفاصيل المتعلقة بمعرفة سلم رواتب حرس الحدود مع البدلات ١٤٤٣ جندي والرتب المختلفة بالإضافة إلى شروط تقديم حرس الحدود 1443 ، وكم راتب جندي حرس الحدود مع التعريف بمقدار العلاوة السنوية لمختلف الرتب ، وسوف نتابع معكم تقديم المزيد من التفاصيل لكل ما هو جديد بخصوص سلم رواتب حرس الحدود. والتي يبحث عنها الكثير الآن عبر محرك البحث الشهير جوجل وذلك قبل إجراء عملية تقديم حرس الحدود ١٤٤٣ رجال، وذلك من خلال تقارير أخرى على موقعنا.