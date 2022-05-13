متى يفتح تسجيل الجامعات 2022/1444 في المملكة العربية السعودية رسميًا

نُتابع متى يفتح تسجيل الجامعات 2022/1444 وفقًا لما حددته الجامعات في المملكة العربية السعودية بكل محافظة، وهذا من قِبل وزارة التعليم السعودية للتقديم بالجامعات والكليات بجانب قرارات الوزارة حول التسجيل إلكترونيًا لتسهيل الإجراءات للطلاب والبدء في مرحلة التعليم الجامعي والتي تعد أهم مرحلة انتقالية يجتازها الطالب للالتحاق بأفضل الوظائف مستقبلًا.

متى يفتح تسجيل الجامعات 2022/1444

تقرر فتح باب التقديم والتسجيل في جامعات المملكة العربية السعودية للعام الدراسي 1444/2022 وفقًا لما حددته وزارة التعليم السعودية لكل جامعة في محافظات المملكة، كما يمكن متابعة كل قرارات الوزارة من خلال الدخول إلى رابط الموقع الرسمي للجامعات ومعرفة المواعيد المقررة سواء كان بنظام التعليم عن بعد أو حضوري.

متى موعد القبول بالجامعات 1444/2022

تم تحديد موعد القبول بـ الجامعات السعودية حسب كل جامعة بعد معرفة متى يفتح تسجيل الجامعات 2022/1444 وذلك على النحو التالي:

سيبدأ فتح باب القبول في جامعة الملك فيصل في يوم 17 من شهر نوفمبر 2022 م.

فتح باب القبول وحجز مقعد دراسي في جامعة الملك خالد في يوم 7 من شهر نوفمبر 2022 م.

فتح باب القبول والقبول في الجامعة السعودية الإلكترونية في يوم 23 من شهر نوفمبر لعام 2022 م.

فتح باب القبول في الجامعة العربية المفتوحة في يوم 10 من نوفمبر للعام 2022 م.

فتح باب القبول في جامعة الأمير سطام في يوم 10 من شهر نوفمبر 2022 م.

فتح باب القبول في جامعة الحدود الشمالية في يوم 5 من نوفمبر 2022 م.

فتح باب القبول في جامعة جازان في يوم 24 من شهر نوفمبر لعام 2022 م.

فتح باب القبول في جامعة الأميرة نورة في يوم 18 من شهر نوفمبر لعام 2022 م.

يبدأ القبول والتسجيل في جامعة الإمام محمد بن سعود في يوم 18 من نوفمبر 2022 م.

فتح باب القبول والتسجيل في جامعة الملك عبد العزيز في يوم 24 من شهر نوفمبر لعام 2022 م.

معايير التسجيل في الجامعات السعودية 1444/2022

أوضحت وزارة التعليم السعودية مجموعة من الشروط والضوابط الواجب مراعاتها عند البحث عن متى يفتح تسجيل الجامعات 2022/1444 وفقًا لكل جامعة ليتسنى للطالب القبول في الجامعة والتي من بينها ما يلي: