التسجيل في حرس الحدود رجال 1443 أبشر التوظيف jobs.sa الداخلية السعودية

التسجيل في حرس الحدود رجال 1443 على رتبة رقيب، ورتبة وكيل رقيب، ورتبة عريف، ورتبة جندي بالمديرية العامة لحرس الحدود بالمملكة العربية السعودية، بدءًا باستقبال الطلبات إلكترونيًا عبر بوابة أبشر توظيف jobs.sa الخاصة بوزارة الداخلية بدءًا من يوم السبت 14 مايو 2022 الموافق 13 شوال 1443 الساعة العاشرة صباحاً، وحتى يوم الخميس 19 مايو 2022 الموافق 18 شوال 1443 الساعة العاشرة صباحاً، وذلك وفق ما أعلنته عنه اليوم الخميس 12 مايو 2022 الموافق 11 شوال 1443 الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية.

رابط التسجيل في حرس الحدود رجال 1443

إضافة لما سبق للراغبين في التقديم إلكترونيًا في حرس الحدود 2022 بإمكانهم اتباع الخطوات التالية بالترتيب:

أولًا الدخول عبر البوابة الإلكترونية رابط أبشر توظيف حرس الحدود. يلي ذلك القيام بتعبئة بيانات استمارة الحقول بدقة شديدة. كذلك يجب الحرص على أن تكون كافة البيانات بالحقول صحيحة، وإلا ستتعرض المخالفة أو عدم انطباق البيانات على الواقع للاستبعاد. كما يجب الحرص على الالتزام بميعاد التقديم فأي طلب تقدم للوظيفة بعد انتهاء الميعاد المحدد من قبل مديرية حرس الحدود سيتم استبعاده وعدم الالتفات له. أيضًا القيام بالضغط على أيقونة إرسال وحفظ البيانات. القيام بنسخ الصفحة والحفاظ على رقم الطلب وانتظار وصول رسالة إلكترونية إليك بعد مراجعة الطلب والبيانات من قبل المختصين.

شروط الالتحاق بالمديرية العامة حرس الحدود رجال 2022

في الختام لراغبي التقديم وظائف حرس الحدود رجال 1443 المعلن عنها علىالأربع رتب السابق ذكرها لابد من توافر الشروط التالية: