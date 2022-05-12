فورا.. طريقة الحصول على تمويل شخصي من شركة اليسر بقيمة 20000 ريال بدون ضامن للمقيم والسعودي

يمكنك الآن الحصول على تمويل شخصي بقيمة 20000 ريال سعودي من شركة اليسر للإجارة والتمويل بدون ضامن، علاوة على عدد من المزايا الرائعة التي تقدمها الشركة لعملائها، فإذا كانت الشروط المطلوبة تنطبق عليك وتتوافر بك فأنه يمكنك الحصول فورا على التمويل الشخصي بدون دفع رسوم شهرية وبدون كفيل، كما يمكنك السداد بنظام التقسيط الميسرلمدة لا تتخطى حاجز الـ36 شهر، ومن خلال السطور القادمة سنتعرف على شروط الحصول على تمويل شخصي من شركة اليسر السعودية.

طريقة الحصول على تمويل شخصي من شركة اليسر

سنشرح لكم طريقة الحصول على تمويل شخصي من شركة اليسر الكترونيا:

قم بالدخول إلى الموقع الرسمي لشركة اليسر على شبكة الانترنت.

اختر تمويل الأفراد ومنها التقديم على التمويل الأصغر.

قم بادخال البيانات المطلوبة وارفاق المستندات اللازمة.

قم بارسال الطلب وسيتم الرد سريعا.

شروط الحصول على تمويل شخصي من شركة اليسر

والآن سنضع بين أيديكم شروط الحصول على تمويل شخصي من شركة اليسر للإجارة والتمويل بشكل فوري، كما تمنح الشركة تمويل شخصي أو تمويل السيارات للأشخاص التي تتوافر بهم الشروط سواء كانوا سعوديين الجنسية أو مقيمين، والشروط المطلوبة للحصول على التمويل الشخصي فورا من شركة اليسر هي:

يمكن للأفراد العسكريين الحصول على تمويل شخصي من شركة اليسر حتى الوصول إلى سن التقاعد.

لا يقل الدخل الشهري للعميل عن 5000 ريال سعودي.

أن يتراوح عمر العميل المتقدم للحصول على تمويل شخصي من 21 عام وحتى 60 عام.

أن يكون العميل الراغب في الحصول على التمويل قد أمضى في العمل مدة لا تقل عن ستة أشهر.

أن يكون العميل الراغب في الحصول على التمويل قد أمضي في العمل مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.

مزايا الحصول على تمويل شخصي من شركة اليسر

أما عن مزايا الحصول على تمويل شخصي من شركة اليسر للإجارة والتمويل السعودية للمقيم والمواطن السعودي هي: