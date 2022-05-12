تمويل سيارتك بدون كفيل وبالتقسيط علي دفعات ميسرة ومجدولة حتى 60 شهر

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تمويل سيارتك بدون كفيل ، برنامج تمويلي يخدم احتياجات العملاء لشراء سيارة الأحلام وذلك من خلال مبالغ تمويلية يمكن الحصول عليها من خلال شروط سهلة وميسرة ومتطلبات بسيطة ، يعتبر هذا البرنامج أحد البرامج التمويلية التي توفرها شركة مرابحة مرنة للتمويل للمواطنين في المملكة العربية السعودية ، حيث توفر الشركة هذا البرنامج للمواطن السعودي والمواطن غير السعودي أيضاً. برنامج تمويل السيارات من شركة مرابحة مرنة للتمويل توفر شركة مرابحة مرنة للتمويل مجموعة من البرامج التمويلية التي تخدم احتياجات ومتطلبات جميع العملاء في المملكة العربية السعودية.

برنامج تمويل السيارات من شركة مرابحة مرنة للتمويل مطابق لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.

مبلغ تمويل السيارات من شركة مرابحة مرنة للتمويل متاح حتي 250 ألف ريال سعودي.

يمكن لطالب التمويل تقسيط مبلغ التمويل علي دفعات ميسرة ومجدولة..

تمويل السيارات من شركة مرابحة مرنة للتمويل متاح بدون كفيل ولا ضامن.

طالب التمويل يمكنه الاستفادة من هذا البرنامج من خلال إجراءات سريعة وسهلة.

مدة سداد مبلغ برنامج تمويل السيارات بدون كفيل من شركة مرابحة مرنة للتمويل يمكن أن تصل حتي 60 شهر.

تتيح شركة مرابحة مرنة للتمويل للعملاء من خلال هذا البرنامج إمكانية سيارة الأحلام من جميع الوكالات والمعارض داخل المملكة العربية السعودية.

توفر الشركة للعملاء موافقة سريعة وفورية على طلب تمويل السيارات بدون كفيل المتاح لدي الشركة للأفراد بالمملكة. الوثائق والمستندات اللازمة للاستفادة من برنامج تمويل السيارات بدون كفيل من شركة مرابحة مرنة للتمويل تقديم الهوية الوطنية لطالب التمويل السعودي أو هوية طالب التمويل غير السعودي وذلك للاستفادة من تمويل السيارات من شركة مرابحة مرنة للتمويل.

يلزم لاستكمال الطلب تقديم خطاب تعريف بالراتب من جهة عمل طالب التمويل ، والتي يجب أن يشمل علي الدخل الاساسي للعميل والبدلات وتاريخ الإلتحاق بالعمل .

يجب أن يقوم طالب التمويل بتقديم عرض سعر للسيارة التي يرغب فى تمويليها.

إرفاق طلب تمويل السيارات بدون كفيل من شركة مرابحة مرنة للتمويل بكشف حساب بنكي .

العنوان الوطني لطالب التمويل داخل المملكة العربية السعودية.

يلزم لإنهاء جميع التعاملات الخاصة بطلب تمويل السيارات بدون كفيل من شركة مرابحة مرنة للتمويل للمواطنين في المملكة ، تقديم رخصة قيادة سارية المفعول خاصة بطالب التمويل. عمر شويل - جدة تمويل سيارتك بدون كفيل وبالتقسيط علي دفعات ميسرة ومجدولة حتى 60 شهر - ثقفني

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