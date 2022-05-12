أسماء المشمولين بالعفو الملكي my.gov.sa سجناء الحق العام 1443 المديرية العامة للسجون

أسماء المشمولين بالعفو الملكي my.gov.sa من خادم الحرمين الشريفين للمحبوسين بالحق العام في السجون السعودية، بعد أن تم إتاحة رابط تسجيل طلبات العفو الملكي عن السجناء حسب الشروط التي تقوم بتنظيم الخروج من السجون قبل الموعد المقرر لهم، وتقوم المديرية العامة للسجون بالمملكة العربية السعودية بالسماح بين الحين والآخر بالإفراج عن بعض المسجونين بالحق العام بينما يقوم خادم الحرمين بالعفو الخاص للبعض الآخر وفق عدد من الشروط.

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بتوجيهات سامية من خادم الحرمين الشريفين تقوم المديرية العامة للسجون في المملكة العربية السعودية بالعفو عن فئات خاصة من المسجونين الذين تنطبق عليهم شروط العفو، حيث يكون الهدف الأساسي للسجن أن يتم تأدين وتهذيب المخالفين ويتم الإفراج عنهم بعد ذلك بعد تحقيق الهدف من حبسه، بينما يكون هنالك بعض استثناءات في السجن ليتم عدم استكمال الفترة المقررة بالحكم القضائي ضد عدد من فئات المواطنين أو المقيمين أو غيرهم، كل على حسب جريمته أو مخالفته.

كيفية تسجيل طلب العفو عن السجناء

يتيح الديوان الملكي والمديرية العامة للسجون بالمملكة كيفية التقديم والتسجيل الإلكتروني للعفو عن السجناء بالمملكة، حيث يكون هنالك شروط للعفو عن السجناء، ثم قامت المديرية العامة للسجون طرح رابط لتسجيل طلبات العفو وكذلك طلبات زيارة المساجين في الفترة التي تسمح بها المديرية بالمحافظات التي تقرر فيها الزيارات وفق الضوابط والمعايير.

القضايا التي لا يتم السماح للسجناء بالعفو فيها

قضايا غسيل الأموال والفساد المالي والإداري.

السجن بقضايا السحر والشعوذة.

قضايا الاعتداء على المعلمين والأطباء ورجال القانون.

جرائم المساس بالذات الإلهية والأنبياء والصحابة.

قضايا امتهان المصحف.

أمن الدولة وقضايا الأمن.

قضايا القتل العمد والاغتصاب والتخطيط للقتل وتعذيب الأطفال.

المرور وقضايا تزوير الصكوك والشيكات والإتجار بالبشر.

كيفية الاستعلام عن أسماء المشمولين بالعفو الملكي السعودي 1443