نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط حجز قطار الحرمين السريع إلكترونيًا HHR Portal في المقال التالي
حجز قطار الحرمين السريع، حيث هناك بحث يومي من جانب عدد كبير من المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية عن طريقة حجز تذكرة بقطار الحرمين الشريفين، حيث يكون حجز التذكرة للذهاب أو العودة من المدن التالية (مكة المكرمة، جدة، محطة مطار الملك عبد العزيز الدولي، مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، المدينة المنورة) حيث يمكن حجز التذكرة بشكل إلكتروني سريع من خلال المنصة الإلكترونية الخاصة بالقطار أو من خلال التطبيق الخاص بالجوال الشخصي، علي أن يتم الحجز من خلال بعض الخطوات الإلكترونية السهلة لكل شخص، وسوف نوضح لكم رابط حجز قطار الحرمين السريع.
حجز قطار الحرمين السريع
يستطيع أي مواطن سواء سعودي أو مقيم أن يقوم بحجز قطار الحرمين السريع من خلال بعض الخطوات الإلكترونية التي تتم علي النحو التالي:
- يجب الدخول مباشرة إلى رابط المنصة التالي: منصة قطار الحرمين الإلكترونية.
- يجب أن يتم تحديد النقر علي أيقونة السفر.
- اختيار النقر علي تبويب (حجز جديد).
- يتم تحديد الحجز سواء ذهاب فقط أو ذهاب وعودة.
- يجب تحديد جهة المغادرة وجهة الوصول.
- تحديد موعد السفر باليوم والشهر والعام.
- تحديد عدد الحجز.
- ثم النقر علي تبويب بحث.
- يتم عرض جميع المواعيد المتاحة للحجز للموعد الذي يتم البحث عنه.
- اختيار الموعد ثم التأكيد علي الحجز.
شروط قطار الحرمين السريع
هناك بعض الشروط التي تم تحديدها من جانب الجهة المعنية التي يجب أن يلتزم بها كل شخص حال حجز القطار، ومن هذه الشروط ما يلي:
- يشترط على جميع العملاء أن يقوم بإحضار بطاقة الهوية الوطنية عند شراء التذكرة وكذلك عند السفر من أجل ضمان المطابقة التي تتم علي أسماء وأعمار كافة العملاء.
- يشترط أن تكون هوية العميل سارية الصلاحية عند السفر.
- يتم العمل علي إغلاق بوابات الصعود إلى القطار قبل موعد الإقلاع بحوالي 10 دقائق فقط.
- يشترط القطار علي جميع العملاء الجلوس في الحافلة وفق المقعد المخصص لهم والذي تم حجزه في التذكرة.
- كافة التذاكر غير قابلة للتحويل ولا يستطيع الشخص استخدامها إلا من جانب الشخص نفسه الموضح اسمه في التذكرة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رابط حجز قطار الحرمين السريع إلكترونيًا HHR Portal على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.