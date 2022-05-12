رابط حجز قطار الحرمين السريع إلكترونيًا HHR Portal

حجز قطار الحرمين السريع، حيث هناك بحث يومي من جانب عدد كبير من المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية عن طريقة حجز تذكرة بقطار الحرمين الشريفين، حيث يكون حجز التذكرة للذهاب أو العودة من المدن التالية (مكة المكرمة، جدة، محطة مطار الملك عبد العزيز الدولي، مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، المدينة المنورة) حيث يمكن حجز التذكرة بشكل إلكتروني سريع من خلال المنصة الإلكترونية الخاصة بالقطار أو من خلال التطبيق الخاص بالجوال الشخصي، علي أن يتم الحجز من خلال بعض الخطوات الإلكترونية السهلة لكل شخص، وسوف نوضح لكم رابط حجز قطار الحرمين السريع.

حجز قطار الحرمين السريع

يستطيع أي مواطن سواء سعودي أو مقيم أن يقوم بحجز قطار الحرمين السريع من خلال بعض الخطوات الإلكترونية التي تتم علي النحو التالي:

يجب الدخول مباشرة إلى رابط المنصة التالي: منصة قطار الحرمين الإلكترونية.

يجب أن يتم تحديد النقر علي أيقونة السفر.

اختيار النقر علي تبويب (حجز جديد).

يتم تحديد الحجز سواء ذهاب فقط أو ذهاب وعودة.

يجب تحديد جهة المغادرة وجهة الوصول.

تحديد موعد السفر باليوم والشهر والعام.

تحديد عدد الحجز.

ثم النقر علي تبويب بحث.

يتم عرض جميع المواعيد المتاحة للحجز للموعد الذي يتم البحث عنه.

اختيار الموعد ثم التأكيد علي الحجز.

شروط قطار الحرمين السريع

هناك بعض الشروط التي تم تحديدها من جانب الجهة المعنية التي يجب أن يلتزم بها كل شخص حال حجز القطار، ومن هذه الشروط ما يلي: