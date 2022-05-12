نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإجازة المطولة في شوال ١٤٤٣ “باليوم والتاريخ” موعد إجازة نهاية الدراسة في المملكة 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة الإجازة المطولة في شوال من أكثر الأمور التي تشغل ذهن الكثيرين من الطلاب، وذلك بعد اعتماد المملكة للتقويم الدراسي الجديد ١٤٤٣، وإضافة الفصل الثالث الذي أضاف عدد من الأيام على نظام الدراسة، ورغبة من الطلاب، وأولياء الأمور في الحصول على راحة، والعودة إلى الدراسة بنشاط كما أن الإجازات المطولة تعد من الأمور الهامة في نظام التقويم السعودي الجديد، وللتعرف على موعد الإجازة المطولة القادمة خلال شهر شوال الجاري تابع المقال.

الإجازة المطولة في شوال ١٤٤٣

تعد الإجازة المطولة من الأمور المهمة التي اعتمدتها وزارة التعليم السعودي هذا العام ١٤٤٣، والتي جعلت الطلاب يحصلون على قسط من الراحة بعد الدوام الدراسي، وتبلغ مدة الإجازة المطولة الأسبوعية من ٢ يوم حتي ٣ أيام، وهذه الإجازة الهدف منها إعطاء مساحة كافة للتنسيق بين ساعات الدراسة، وأوقات الراحة، ويتخلل العام الدراسي في المملكة عدد من الإجازات المطولة في كل فصل من الفصول الثلاث.

الإجازة المطولة في شهر شوال

وفق ما أعلنه التعليم السعودي جاء موعد الاجازة كالتالي:

تبدأ الإجازة ا من يوم ٢٥-٥-٢٠٢٢ الذي يوافق هجريًا ٢٤ شوال.

موعد نهاية الإجازة يوم ٢٨-٥-٢٠٢٢، والذي يوافق هجريًا ٢٧ شوال ١٤٤٣.

إجازات مطولة في الفصل الثالث

يوجد إجازتين في الفصل الثالث الأولي يوم ٢٥-٥-٢٠٢٢، وتستمر ل٣ أيام على أن تنتهي يوم ٢٨-٥-٢٠٢٢.

الإجازة المطولة الثانية يوم ١٦ ذو القعدة ١٤٤٣.

إجازات الدراسة بالمملكة

بلغ عدد الإجازات التي حصل عليها الطلاب في العام الدراسي الحالي ٦٩ يوم، ومن ضمنها إجازات نهاية الأسبوع حيث أن الطلاب يحصلون على عطل رسمية تبلغ عددها ٣٩ يوم بدون إضافة عطل نهاية الأسبوع.

نهاية الدراسة في المملكة ١٤٤٣

سوف تبدأ نهاية العام الدراسي الجاري في السعودية من يوم الخميس ١ ذو الحجة، والذي يوافق بالميلادي ٣٠-٦-٢٠٢٢، وبذلك فان الاجازة تستمر منذ هذا التاريخ حتي بداية العام الدراسي الجديد 1444، ومن الجدير بالذكر حصول الطلاب علي الكثير من العطلات الرسمية، والمطولة رغبة من الوزارة في راحة الجميع، والعودة للدراسة في نشاط كامل لاستيعاب كافة المقررات الدراسية.