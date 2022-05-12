نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسجيل برنامج تكافل للطلاب للعام الدراسي 1444 وشروط الأهلية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تم الإشارة إلى موعد برنامج تكافل للطلاب للعام الدراسي 1444 وهي من الخدمات الهامة التي تحتوى على مميزات للفئات التي يتم استهدافها، ويكون لها ضوابط وشروط حاكمة للأهلية والاستحقاق، كما هو الحال في غيرها من برامج الدعم، كما توجد خدمة استشرني عبر رقم هاتف تكافل، كي يتم دعم الطلاب والطالبات المحتاجين في شتى المدارس بكل بمناطق المملكة، كي يتم ضمان استمرارهم في التحصيل الدراسي وتوفير الظروف المواتية التي تساعدهم على استذكار دروسهم، والقدرة على الوفاء بالالتزامات، ويوجد للمؤسسة العديد من الشركاء لتمكينها من تأدية عملها وتنفيذ برامجها.

موعد التسجيل في مؤسسة تكافل الخيرية

إنشاء مؤسسة تكافل الخيرية كان بهدف دعن الطلاب المحتاجين مادياً في مدارس المملكة، لتوفير الحماية الاجتماعية لهم ومساعدتهم للاستمرار في النجاح والتحصيل الدراسي، وليكزن ذلك سبب في نقلهم من دائرة الحاجة إلى الاكتفاء، وقد حظيت المؤسسة بدعم سخي من مقام خادم الحرمين الشريفين، حيث يتم صرف مبالغ الدعم لإعانة الطلاب مالياً، وفي شكل وجبة غذائية وبرنامج كسوتي وما تتضمنه المؤسسة من برامج أخرى للدعم.

يبدأ التسجيل في برنامج تكافل للطلاب للعام الدراسي 1444 من يوم الأحد القادم 14شوال 1443، ولمدة ثلاثة أسابيع على نظام تكافل الإلكتروني لتسجيل الطلاب المحتاجين.

شروط التسجيل في مؤسسة تكافل واستفادة الطلاب

يوجد شروط كي يستفيد الطالب أو الطالبة من الدعم المقدم من مؤسسة تكافل حتى يكون الدعم لمن يستحق، وحتى تحقق المؤسسة أهدافها وتستغل مواردها على النحو الأمثل، حيث اعتمد المؤسسة على الخدمات الإلكتروني في عملية التسجيل ووضع نظام أهلية واستحقاق لتحديد المستفيدين والتحقق من انطباق الشروط عليهم، ثم معالجة البيانات والصرف، وشروط الاستفادة من مؤسسة تكافل للطلاب هي:

أن يكون الطالب سعودي ومنتظم في الدراسة.

بالنسبة إلى الجانب المالي: عدد أفراد الأسرة دخل الأسرة الشهري مجموع عدد المركبات المسجلة باسم الطالب وأمه. عدد المركبات أو السيارات المسجلة باسم ولي أمر الطالب. عدد العمالة المنزلية لدى أسرة الطالب والغير منزلية السجلات التجارية ومجموع رأس مالها.

الجانب الاجتماعي وتشمل حالتي الأب والأم، الدخل الشهري للأب من عدمه، وهل يعول الأب أفراد غير أسرته، مصادر دخل الأسرة، عدد الأفراد ونوع السكن، وهل يستلم الطالب أي إعانات أخرى.

ويمكن الرجوع إلى موقع مؤسسة تكافل وخدمات الدعم الفني ومعرفة ضوابط الاستحقاق والحصول على إعانة للطلاب والطالبات، لمن يثبت أهليتهم واستحقاقهم للصرف، وتقديم اعتراض في حالة عدم القبول بعد التقديم للجنة المختصة بكل مدرسة.

رابط تسجيل برنامج تكافل للطلاب

يمكن الدخول على رابط التسجيل في تكافل ومتابعة الشرح المقدم من المؤسسة لمن يرغب في التسجيل.

طريقة إنشاء حساب للطالب كما هو في الفيديو، بالدخول من بوابة الطالب ومنه تسجيل برنامج تكافل للطلاب، ثم اختيار تسجيل طالب جديد، ثم إدخال بيانات الطالب والموافقة على الشروط، وإرسال الطلب للفحص.