نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فتح باب القبول والتسجيل حرس الحدود 1443 عبر أبشر توظيف وزارة الداخلية السعودية في المقال التالي
فتح باب القبول والتسجيل حرس الحدود للرجال فقط أعلنت عنه منذ ساعات قليلة مضت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية فتح باب القبول والتسجيل بالمديرية العامة لحرس الحدود بالمملكة العربية السعودية، للتوظيف على رتبة رقيب، ورتبة وكيل رقيب، ورتبة عريف، ورتبة جندي، مع العلم أن موعد بدء تقديم الطلبات إلكترونيًا عبر بوابة أبشر توظيف الخاصة بوزارة اداخلية بدءًا من يوم السبت الموافق 1443/10/13 الساعة العاشرة صباحاً، وحتى يوم الخميس الموافق 1443/10/18 الساعة العاشرة صباحاً.
وزارة الداخلية فتح باب القبول والتسجيل حرس الحدود عبر رابط أبشر توظيف
في نفس السياق السابق ذكره للراغبين في التقديم إلكترونيًا في حرس الحدود 2022 بإمكانهم اتباع الخطوات التالية بالترتيب:
- أولًا الدخول عبر البوابة الإلكترونية رابط أبشر توظيف حرس الحدود.
- يلي ذلك القيام بتعبئة بيانات استمارة الحقول بدقة شديدة.
- كذلك يجب الحرص على أن تكون كافة البيانات بالحقول صحيحة، وإلا ستتعرض المخالفة أو عدم انطباق البيانات على الواقع للاستبعاد.
- كما يجب الحرص على الالتزام بميعاد التقديم فأي طلب تقدم للوظيفة بعد انتهاء الميعاد المحدد من قبل مديرية حرس الحدود سيتم استبعاده وعدم الالتفات له.
- أيضًا القيام بالضغط على أيقونة إرسال وحفظ البيانات.
- القيام بنسخ الصفحة والحفاظ على رقم الطلب وانتظار وصول رسالة إلكترونية إليك بعد مراجعة الطلب والبيانات من قبل المختصين.
شروط الالتحاق بالوظائف العسكرية في حرس الحدود للرجال 2022
في الختام لراغبي التقديم وظائف حرس الحدود رجال 1443 المعلن عنها علىالأربع رتب السابق ذكرها لابد من توافر الشروط التالية:
- أولًا يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية بالأصل والمنشأ والإقامة مع استثناء من نشأ خارج المملكة أثناء أداء والده خدمة المملكة خارجها.
- كذلك شرط أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل شهادة الثانوية العامة وما يعادلها، وتكون الأولوية لحملة الشهادات الأعلى.
- كما يشترط أن يكون المتقدم حسن السير والسلوك كشرط أساسي من شروط القبول وألا يكون المتقدم حكم عليه بإدانة بأي قضية من القضايا المخلة بالشرف أو الأمانة.
- أيضًا لابد من توفر المؤهل العلمي الخاص بشغل الوظيفة ومطابقته من جهة الاختصاص.
- كذلك أن يكون وزن المتقدم مع طوله متناسبين وفق اللائحة الطبية.
- كما يشترط ألا يكون متزوج بغير سعودي.
- أيضًا أن يكون هويته الوطنية سارية الصلاحية وغير منتهية أثناء التقديم.
- كذك يجب ألا يكون موظف بأي جهة حكومية وألا يكون قد سبق له التعيين بأي وظيفة تابعة للخدمة العسكرية بالمملكة.
- في النهاية يجب أن يجتاز المتقدم كافة الاختبارات الخاصة بالقبول.
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