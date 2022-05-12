منصة مكاني تسجيل دخول شراء تذكرة مباراة makani

منصة مكاني تسجيل دخول، حيث تعد منصة مكاني واحدة من المنصات الإلكترونية الرياضية في المملكة العربية السعودية التي من خلالها يتم حجز التذاكر الخاصة بمشاهدة مباريات كرة القدم في المملكة العربية السعودية، حيث تعرض المنصة بشكل إلكتروني التذاكر الخاصة بكل مباراة قبل كل مواجهة كروية حتي يستطيع كل فرد أن يحجز له مقعد داخل الملعب الذي سيقام به المباراة، وتعرض المنصة جميع التذاكر الخاصة بمباريات بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين أو مباريات المنتخب السعودية بالإضافة إلى تذاكر بطولات آسيا للأندية، ويتم شراء تذاكر منصة مكاني من خلال بعض الخطوات التي تتم بشكل إلكتروني سريع، وسوف نوفر لكم رابط منصة مكاني تسجيل دخول.

منصة مكاني تسجيل دخول

بإمكان أي فرد أن يقوم بتسجيل دخول منصة مكاني من الجوال أو من أي حاسوب إلكتروني من أجل التعرف علي المباريات التي يمكن لها حجز تذكرة، ويتم تسجيل دخول منصة مكاني بهذه الخطوات:

يجب الدخول مباشرة إلى رابط الدخول التالي: منصة مكاني.

يجب إدخال البريد الإلكتروني الخاص بالمستخدم في المكان المحدد لذلك.

إدخال كلمة المرور في المكان المخصص لذلك.

ثم النقر علي تسجيل دخول المنصة.

وفي حالة عدم توافر حساب مسجل من قبل في المنصة فيمكن تسجيل حساب جديد في منصة مكاني من خلال النقر علي تبويب إنشاء حساب جديد.

شراء تذكرة بمنصة مكاني

يتم شراء تذكرة أونلاين لحضور مباراة بمنصة مكاني من خلال بعض الخطوات الإلكترونية البسيطة التي تتم علي النحو التالي: