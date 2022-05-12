نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل مشروع النرجس فيو 2 الجديد لمستفيدي سكني في الرياض 1443 في المقال التالي
يتم تأسيس عدد من المشاريع العمرانية من قبل هيئة الوطنية للإسكان في المملكة العربية السعودية، ومن هذه المشاريع مشروع النرجس فيو الذي تم تأسيس المرحلة الأولى منه وقد اكتملت، والآن تم الإعلان عن مشروع النرجس فيو 2، هذا المشروع الذي يشمل مكان سكني شامل كل الخدمات التي يحتاج المواطنين، وقد أعلنت الشركة أن باب الحجز للمرحلة الأولى من هذا المشروع قد فتح.
ما هي مميزات مشروع النرجس فيو 2 في مدينة الرياض
يوجد مجموعة من المميزات التي يختص بها مشروع النرجس فيو 2، هذه المميزات التي تعتبر سبب أساسي في حجز المواطنين لهذه الوحدات السكنية والانتقال إلى مركز سكني جديد، ومن هذه المميزات ما يلي:
- من الممكن أن يتم الحصول على الوحدة السكنية التي يرغب المواطن في السكن بها، وأن يتم استخدام نظام الدفع بالتقسيط وذلك لكي يتناسب مع حالة المواطن، حيث يوجد عدة أنظمة للتقسيط مختلفة.
- تتميز الوحدات السكنية في هذا المشروع بالمساحات الكبيرة، حيث تبدأ المساحات من 200 وقد تصل إلى 395 متر مربع.
- تم تأسيس هذا المشروع بتصاميم جديدة ومناسبة للعصر، كما أنه تم تجهيز عدد كبير من الوحدات السكنية المختلفة مثل الفلل والشقق.
- مازال هناك الكثير من الوحدات السكنية تحت الإنشاء والتي قد يصل عددهم إلى 30 ألف وحدة.
مزايا برنامج سكنى
- بعد أن تم تحويل الكثير من الخدمات إلى خدمات إلكترونية من الممكن أن يتم إنجازها من المنزل وباستخدام الهاتف المحمول، تم تأسيس عدد من البرامج الإلكترونية التي تسهل من إتمام المهام وكان برنامج سكنى أحد هذه البرامج.
- حيث يوفر برنامج سكني الشقق السكنية والعقارات بأسعار ومساحات مختلفة ويختار العميل منها ما يناسبه، حيث أنه بعد أن يتم التسجيل على هذا البرنامج يتم عرض كل المشاريع المتاحة في الوقت الحالي والتي من الممكن أن تكون مفيدة للمواطنين.
- كما أن هذا البرنامج يقوم بعمل تقييم للمواطنين الذين يبحثون عن أماكن سكنية لهم وذلك لكي يتم التأكد إذا كان هذا الشخص يستحق أم لا، حيث يوجد بعض المعايير والشروط التي بناءً عليها يتم تحديد منح هذه التسهيلات أم لا.
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