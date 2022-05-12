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سلم رواتب حرس الحدود fg.gov.sa لقبول عدد من الوظائف في سلاح حرس الحدود حسب ما أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي اليوم، حيث قامت الإدارة بالإعلان عن رابط التسجيل والفترة الزمنية المقرر فيها استقبال الطلبات وأيضا الشروط التي يجب أن تتوفر في المتقدمين لضمان قبولهم في الوظائف العسكرية، ويكون سلم رواتب حرس الحدود من ابرز م يتم البحث عنه للتعرف على مميزات هذا العمل العسكري.
سلم رواتب حرس الحدود fg.gov.sa سلاح الحدود تقديم (رقيب – وكيل رقيب – عريف – جندي) jobs.sa
يتابع مواطني المملكة العربية السعودية من جميع التخصصات جميع الوظائف الحومية والعسكرية التي يتم الإعلان عنها بين الحين والآخر، حيث يتم الإعلان عن العديد من الوظائف المطلوبة في عدد من التخصصات والشهادات المتنوعة، متوسطة أو شهادة عليا أو بالثانوية العامة، ويكون على المواطن السعودي الذي تتوفر فيه الشروط المطلوبة الالتزام والتقيد بشروط التسجيل والموعد والرابط الرسمي المخصص لذلك.
شروط وظائف الحرس الوطني والوظائف العسكرية بالمملكة
أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي عن موعد التسجيل في عدد من الوظائف، (رقيب – وكيل رقيب – عريف – جندي)، ويكون شروط القبول كالتالي:
- أن يكون المتقدم من الجنسية السعودية، من أبوين سعوديين.
- يكون المتقدم منشأ بالمملكة، ويستثني منها الذين ولدوا بالخارج مع أب يؤدي خدمة للوطن بالخارج.
- يجب ألا يكون قام بالحصول على فرصة للعمل في القطاع العسكري من قبل وتم طرده منه.
- يكون حسن السير والسلوك ولا يسبق له الاتهام بتهمة أخلاقية.
- يتم التقيد بالتخصصات المطلوبة.
- يجب التقيد بالفحص الطبي وأن يتناسب الطول مع الوزن، شكل متناسق.
- لا يجب أن يكن متزوج من غير سعودية.
موعد استقبال طلبات التسجيل الإلكتروني
|موعد بداية التسجيل
|أخر موعد للتقديم
|الأحد 13 شوال 1443
|الخميس 18 شوال 1443.
سلم رواتب حرس الحدود
- قيمة راتب الملازم في الحرس الوطني: 6600 ريال سعودي.
- راتب الملازم الأول في الحرس الوطني: 7609 ريال سعودي.
- قيمة راتب النقيب في الحرس الوطني: 9215 ريال سعودي.
- راتب الرائد في الحرس الوطني: 11705 ريال سعودي.
- قيمة راتب المقدم في الحرس الوطني: 12735 ريال سعودي.
- راتب عقيد الحرس الوطني: 14365 ريال سعودي.
- قيمة راتب عميد الحرس الوطني: 16350 ريال سعودي.
- راتب اللواء في الحرس الوطنيّ: 18600 ريال سعودي
|الدرجة
|جندي
|جندي أول
|الريف
|وكيل رقيب
|رقيب
|رقيب أول
|رئيس رقباء
|1
|3220
|3395
|3765
|4455
|5260
|6180
|7215
|2
|3350
|3540
|3940
|4665
|5510
|6480
|7575
|3
|3480
|3685
|4115
|4875
|5760
|6780
|7935
|4
|3610
|3830
|4290
|5080
|6010
|7080
|8295
|5
|3740
|3975
|4465
|5295
|6260
|7380
|8655
|6
|3870
|4120
|4640
|5505
|6510
|7680
|9015
|7
|4000
|4265
|4815
|5715
|6760
|7980
|9375
|8
|4130
|4410
|4990
|5925
|7010
|8280
|9735
|9
|4260
|4555
|5165
|6135
|7260
|8580
|10095
|10
|4390
|4700
|5340
|6345
|7510
|8880
|10455
|11
|4520
|4845
|5515
|6555
|7760
|9180
|10815
|12
|4650
|4990
|5690
|7665
|8010
|9480
|11175
|13
|4780
|5135
|5865
|6975
|8260
|9780
|11535
|14
|4910
|5280
|6040
|7185
|8510
|10080
|11895
|15
|5040
|5425
|6215
|7395
|8760
|10380
|12255
بدلات حرس الحدود الوطني
|رتب الحرس الوطني السعودي
|البدلات
|رتبة ملازم
|330 ريال سعودي
|رتبة ملازم أول
|380 ريال سعودي
|رتبة النقيب
|230 ريال سعودي
|رتبة الرائد
|320 ريال سعودي
|رتبة المقدم
|405 ريال سعودي
|رتبة العقيد
|510 ريال سعودي
|رتبة العميد
|565 ريال سعودي
|رتبة اللواء
|635 ريال سعودي
جدول العلاوات السنوية للرتب العسكرية
|عدد
|الرتبة / الفئة
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|1
|جندي
|150
|250
|300
|400
|630
|750
|880
|1000
|1200
|1400
|2
|جندي أول
|190
|290
|350
|450
|680
|800
|930
|1050
|1250
|1450
|3
|عريف
|230
|330
|400
|500
|730
|850
|980
|1100
|1300
|1500
|4
|وكيل رقيب
|270
|370
|450
|550
|780
|900
|1030
|1150
|1350
|1550
|5
|رقيب
|310
|410
|500
|600
|830
|950
|1080
|1200
|1400
|1600
|6
|رقيب أول
|350
|450
|550
|650
|880
|1000
|1130
|1250
|1450
|1650
|7
|رئيس رقباء
|390
|490
|600
|700
|930
|1050
|1180
|1300
|1500
|1700
كيفية تسجيل وظائف حرس الحدود السعودي
- يتم تسجيل الدخول عبر (رابط المديرية العامة لحرس الحدود).
- يقوم المستخدم اختيار أيقونة “دخول”.
- أو يتم الدخول على (رابط تقديم الوظائف السعودية)
- يقوم المستخدم بتسجيل الدخول واختيار ايقونة تقديم وظائف الحرس الوطني.
- يتم اتباع كافة الخطوات وإتمام عملية التسجيل.
- يقوم بالحصول على رقم الطلب للاستعلام عن النتائج عند الإعلان عنها.
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