سلم رواتب حرس الحدود fg.gov.sa لقبول عدد من الوظائف في سلاح حرس الحدود حسب ما أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي اليوم، حيث قامت الإدارة بالإعلان عن رابط التسجيل والفترة الزمنية المقرر فيها استقبال الطلبات وأيضا الشروط التي يجب أن تتوفر في المتقدمين لضمان قبولهم في الوظائف العسكرية، ويكون سلم رواتب حرس الحدود من ابرز م يتم البحث عنه للتعرف على مميزات هذا العمل العسكري.

سلم رواتب حرس الحدود fg.gov.sa سلاح الحدود تقديم (رقيب – وكيل رقيب – عريف – جندي) jobs.sa

يتابع مواطني المملكة العربية السعودية من جميع التخصصات جميع الوظائف الحومية والعسكرية التي يتم الإعلان عنها بين الحين والآخر، حيث يتم الإعلان عن العديد من الوظائف المطلوبة في عدد من التخصصات والشهادات المتنوعة، متوسطة أو شهادة عليا أو بالثانوية العامة، ويكون على المواطن السعودي الذي تتوفر فيه الشروط المطلوبة الالتزام والتقيد بشروط التسجيل والموعد والرابط الرسمي المخصص لذلك.

شروط وظائف الحرس الوطني والوظائف العسكرية بالمملكة

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي عن موعد التسجيل في عدد من الوظائف، (رقيب – وكيل رقيب – عريف – جندي)، ويكون شروط القبول كالتالي:

أن يكون المتقدم من الجنسية السعودية، من أبوين سعوديين.

يكون المتقدم منشأ بالمملكة، ويستثني منها الذين ولدوا بالخارج مع أب يؤدي خدمة للوطن بالخارج.

يجب ألا يكون قام بالحصول على فرصة للعمل في القطاع العسكري من قبل وتم طرده منه.

يكون حسن السير والسلوك ولا يسبق له الاتهام بتهمة أخلاقية.

يتم التقيد بالتخصصات المطلوبة.

يجب التقيد بالفحص الطبي وأن يتناسب الطول مع الوزن، شكل متناسق.

لا يجب أن يكن متزوج من غير سعودية.

موعد استقبال طلبات التسجيل الإلكتروني

موعد بداية التسجيل أخر موعد للتقديم الأحد 13 شوال 1443 الخميس 18 شوال 1443.

سلم رواتب حرس الحدود

قيمة راتب الملازم في الحرس الوطني: 6600 ريال سعودي.

راتب الملازم الأول في الحرس الوطني: 7609 ريال سعودي.

قيمة راتب النقيب في الحرس الوطني: 9215 ريال سعودي.

راتب الرائد في الحرس الوطني: 11705 ريال سعودي.

قيمة راتب المقدم في الحرس الوطني: 12735 ريال سعودي.

راتب عقيد الحرس الوطني: 14365 ريال سعودي.

قيمة راتب عميد الحرس الوطني: 16350 ريال سعودي.

راتب اللواء في الحرس الوطنيّ: 18600 ريال سعودي