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سلم رواتب حرس الحدود fg.gov.sa سلاح الحدود تقديم (رقيب – وكيل رقيب – عريف – جندي) jobs.sa

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عمر شويل - جدة سلم رواتب حرس الحدود fg.gov.sa سلاح الحدود تقديم (رقيب – وكيل رقيب – عريف – جندي) jobs.sa

سلم رواتب حرس الحدود fg.gov.sa لقبول عدد من الوظائف في سلاح حرس الحدود حسب ما أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي اليوم، حيث قامت الإدارة بالإعلان عن رابط التسجيل والفترة الزمنية المقرر فيها استقبال الطلبات وأيضا الشروط التي يجب أن تتوفر في المتقدمين لضمان قبولهم في الوظائف العسكرية، ويكون سلم رواتب حرس الحدود من ابرز م يتم البحث عنه للتعرف على مميزات هذا العمل العسكري.

سلم رواتب حرس الحدود fg.gov.sa سلاح الحدود تقديم (رقيب – وكيل رقيب – عريف – جندي) jobs.sa

سلم رواتب حرس الحدود fg.gov.sa سلاح الحدود تقديم (رقيب – وكيل رقيب – عريف – جندي) jobs.sa
سلم رواتب حرس الحدود fg.gov.sa سلاح الحدود تقديم (رقيب – وكيل رقيب – عريف – جندي) jobs.sa

يتابع مواطني المملكة العربية السعودية من جميع التخصصات جميع الوظائف الحومية والعسكرية التي يتم الإعلان عنها بين الحين والآخر، حيث يتم الإعلان عن العديد من الوظائف المطلوبة في عدد من التخصصات والشهادات المتنوعة، متوسطة أو شهادة عليا أو بالثانوية العامة، ويكون على المواطن السعودي الذي تتوفر فيه الشروط المطلوبة الالتزام والتقيد بشروط التسجيل والموعد والرابط الرسمي المخصص لذلك.

شروط وظائف الحرس الوطني والوظائف العسكرية بالمملكة

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي عن موعد التسجيل في عدد من الوظائف، (رقيب – وكيل رقيب – عريف – جندي)، ويكون شروط القبول كالتالي:

  • أن يكون المتقدم من الجنسية السعودية، من أبوين سعوديين.
  • يكون المتقدم منشأ بالمملكة، ويستثني منها الذين ولدوا بالخارج مع أب يؤدي خدمة للوطن بالخارج.
  • يجب ألا يكون قام بالحصول على فرصة للعمل في القطاع العسكري من قبل وتم طرده منه.
  • يكون حسن السير والسلوك ولا يسبق له الاتهام بتهمة أخلاقية.
  • يتم التقيد بالتخصصات المطلوبة.
  • يجب التقيد بالفحص الطبي وأن يتناسب الطول مع الوزن، شكل متناسق.
  • لا يجب أن يكن متزوج من غير سعودية.

موعد استقبال طلبات التسجيل الإلكتروني

موعد بداية التسجيل أخر موعد للتقديم
الأحد 13 شوال 1443 الخميس 18 شوال 1443.

سلم رواتب حرس الحدود

  • قيمة راتب الملازم في الحرس الوطني: 6600 ريال سعودي.
  • راتب الملازم الأول في الحرس الوطني:  7609 ريال سعودي.
  • قيمة راتب النقيب في الحرس الوطني: 9215 ريال سعودي.
  • راتب الرائد في الحرس الوطني: 11705 ريال سعودي.
  • قيمة راتب المقدم في الحرس الوطني: 12735 ريال سعودي.
  • راتب عقيد الحرس الوطني: 14365 ريال سعودي.
  • قيمة راتب عميد الحرس الوطني: 16350 ريال سعودي.
  • راتب اللواء في الحرس الوطنيّ: 18600 ريال سعودي
الدرجة جندي جندي أول الريف وكيل رقيب رقيب رقيب أول رئيس رقباء
1 3220 3395 3765 4455 5260 6180 7215
2 3350 3540 3940 4665 5510 6480 7575
3 3480 3685 4115 4875 5760 6780 7935
4 3610 3830 4290 5080 6010 7080 8295
5 3740 3975 4465 5295 6260 7380 8655
6 3870 4120 4640 5505 6510 7680 9015
7 4000 4265 4815 5715 6760 7980 9375
8 4130 4410 4990 5925 7010 8280 9735
9 4260 4555 5165 6135 7260 8580 10095
10 4390 4700 5340 6345 7510 8880 10455
11 4520 4845 5515 6555 7760 9180 10815
12 4650 4990 5690 7665 8010 9480 11175
13 4780 5135 5865 6975 8260 9780 11535
14 4910 5280 6040 7185 8510 10080 11895
15 5040 5425 6215 7395 8760 10380 12255 

بدلات حرس الحدود الوطني

رتب الحرس الوطني السعودي  البدلات
رتبة ملازم 330 ريال سعودي
رتبة ملازم أول 380 ريال سعودي
رتبة النقيب 230 ريال سعودي
رتبة الرائد 320 ريال سعودي
رتبة المقدم 405 ريال سعودي
رتبة العقيد 510 ريال سعودي
رتبة العميد 565 ريال سعودي
رتبة اللواء 635 ريال سعودي

جدول العلاوات السنوية للرتب العسكرية

عدد الرتبة / الفئة 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 جندي 150 250 300 400 630 750 880 1000 1200 1400
2 جندي أول 190 290 350 450 680 800 930 1050 1250 1450
3 عريف 230 330 400 500 730 850 980 1100 1300 1500
4 وكيل رقيب 270 370 450 550 780 900 1030 1150 1350 1550
5 رقيب 310 410 500 600 830 950 1080 1200 1400 1600
6 رقيب أول 350 450 550 650 880 1000 1130 1250 1450 1650
7 رئيس رقباء 390 490 600 700 930 1050 1180 1300 1500 1700

كيفية تسجيل وظائف حرس الحدود السعودي

  1. يتم تسجيل الدخول عبر (رابط المديرية العامة لحرس الحدود).
  2. يقوم المستخدم اختيار أيقونة “دخول”.
  3. أو يتم الدخول على (رابط تقديم الوظائف السعودية)
  4. يقوم المستخدم بتسجيل الدخول واختيار ايقونة تقديم وظائف الحرس الوطني.
  5. يتم اتباع كافة الخطوات وإتمام عملية التسجيل.
  6. يقوم بالحصول على رقم الطلب للاستعلام عن النتائج عند الإعلان عنها.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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