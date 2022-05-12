نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خدمات الديوان الملكي مساعدات مالية وعينية وإعانات وصدقات خيرية مُيسرة “تواصل مباشر نفاذ” في المقال التالي
نقدم لكم اليوم طريقة الحصول على خدمات الديوان الملكي السعودي my.gov.sa والتي تشمل المساعدات المالية والعينية بأسهل الشروط وبالتواصل المباشر مع الديوان الملكي السعودي، كما يقدم الديوان الملكي العديد من أوجه المساعدات في مجال العمل الخيري والتي تشمل تقديم مساعدة مالية نقدية وكذلك توفير قطع الأراضي المجانية من خلال منحة لإقامة مسكن ملائم للفئات التي تحتاج إلى مسكن لحياة كريمة، كما يتكفل الديوان الملكي بعلاج المرضى المحتاجين للعلاج ولا يملكون مصاريف العلاج، هذا بجانب التكفل أيضا بمصاريف العمليات الجراحية.
خدمات الديوان الملكي مساعدات مالية وعينية وإعانات وصدقات خيرية مُيسرة
يمكن التواصل مع الديوان الملكي من خلال تقديم طلب مساعدة إلكترونيا عبر منصة النفاذ الوطني الموحد، وذلك من خلال الخطوات التالية:
خطوات تقديم على طلب مساعدة مالية من الديوان الملكي السعودي
- الدخول على رابط الموقع الرسمي للديوان الملكي السعودي.
- اختيار الخدمات الإلكترونية.
- ادخل على خدمة (طلب مساعدات مالية وعينية).
- قم بإرفاق خطاب الطلب وصورة من الهوية الوطنية.
- صورة من بطاقة الهوية الوطنية لطالب المساعدة.
- ما يؤكد قيمة الدخل لأسرة طالب الخدمة.
- أصحاب الأمراض يتم إرفاق السجل الطبي لهم.
- تقديم المستندات الخاصة بمن اقترض من المصارف وقيمة القرض.
- غالبا ما يتم البت في طلب المساعدة خلال أسبوعين من وصول الطلب للديوان الملكي.
رقم هاتف الديوان الملكي السعودي ووسائل التواصل المباشر
هذا ويقوم القائمين غلى أمر الديوان الملكي السعودي بدراسة طلبات المساعدات المالية والعينية، وبيان مدى الاستحقاق لتلك المساعدات، ويجب التنوية إلى أن الاستجابة لطلبات المساعدة تكون الأولوية للمستفيدين من الضمان الاجتماعي وهم الفئات الأشد حاجة، وفق شروط وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، كما يمكن تقديم الطلب للحصول على المساعدة من خلال البريد السعودي، سواء كانت مساعدات مالية أو عينية أو مصاريف علاج وعمليات جراحية أو لسداد ديون الغارمين أو لسداد قروض من عجزوا عن الوفاء بمستحقات البنوك والمصارف، كما يستقبل الديوان الملكي شكاوى المواطنين من سوء الخدمات التي تقدمها المؤسسات والجهات الحكومية، أما عن وسائل التواصل مع الديوان الملكي السعودي فتتلخص في التالي:
الفئات المستحقة لصرف مساعدات الديوان الملكي السعودي
وتجدر الإشارة إلى الديوان الملكي السعودي هو حلقة وصل مباشرة بين خادم الحرمين الشريفين “الملك السعودي” والحكومة ومؤسساتها، وكذلك مواطني ومواطنات المملكة، وهو المكتب التنفيذي الرئيسي للملك، كما يُعتبر الديوان الملكي الملجأ والمقصد بعد الله سبحانه وتعالى لمن لا ملجأ له، وغالبا ما يقصده مواطني المملكة من الفئات الغير قادرة على تلبية حياتها المعيشية من الفئات الفقيرة والأشد فقراُ، ومن يُعانون ضغوطات الحياة وأصحاب الحاجات من المدينين والغارمين وأصحاب الأمراض التي تحتاج لمصاريف باهظة للشفاء، ومن أهم الحالات المستحقة لرعاية الديوان الملكي السعودي الفئات التالية:
- الفئات من أصحاب الدخل المحدود الذين يمرون بظروف استثنائية.
- من تعرض لكوارث طبيعية وحوادث سير.
- الحالات المرضية الحرجة.
- أصحاب الأمراض العاجزين عن سداد مصروفات العلاج.
- المدينين العاجزين عن الوفاء بسداد ديونهم.
- العاجزين عن سداد القروض المصرفية.
- المواطنين الذين لا يملكون مسكن يوفر لهم حياة كريمة.
- غير القادرين على شراء أراضي سكنية، ويتح الديوان الملكي تقديم قطع أراضي مجانية لهم من خلال وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
- وغيرهم من الفئات من المحتاجين لمساعدات الديوان الملكي
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