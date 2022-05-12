نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة المشاركة في تعداد السعودية 2022 ومن يحق لهم حصر البيانات في المقال التالي

عمر شويل - جدة بدء تعداد السعودية 2022 من يوم الثلاثاء الموافق 10 مايو، من اجل تنفيذ أول حصر للبيانات بشكل رقمي، وهو ما ينفذ لأول مرة في المملكة، وقد جرى التحضير لهذا الحصر منذ عامين أو أكثر، وتأخر القيام به بسبب الظروف التي مرت بها المملكة والعالم، بسبب انتشار فيروس كورونا، وقد جرى في السابق 5 تعدادات، غير أن هذه المرة سيتم الاعتماد على التكنولوجيا الرقمية، وتهيئة وتدريب عدد كبير من المواطنين من تم ترشيحهم تحت مسمى الباحث الميداني، الذي سيقوم علية الحصر الفعلي للبيانات السكانية، وهي عملية لها أهمية كبيرة تجاه التأثير على صناعة القرار في المملكة خلال الفترة القادمة لتوضيح شكل السياسات الاقتصادية وخطط التنمية والبناء التي تعمل القيادة السياسية في المملكة على تحقيقها.

المشاركة في تعداد السعودية 2022

دعت وزارة الاقتصاد والتخطيط من خلال هيئة الاقتصاد إلى المشاركة في العد الذاتي وهي الخدمة التي تتيح للمواطنين والمقيمين في المملكة المشاركة في تعداد السعودية 2022، حيث يمكن للجميع المشاركة عبر الدخول غلى الرابط الإلكتروني للعد، بدون التقديم بوقت أو مكان معين، حتى يسهل على أي فرد المشاركة، وقد تم توضيح بعد الشروط الخاصة بالمشاركة على الموقع حتى تكتمل العملية على الوجه الأمثل، وحول طرق المشاركة في تلك العملية الهامة يجب اتباع الأتي:

القيام بالمشاركة في تعداد السعودية عبر الخدمة التي تم إطلاقها تحت مسمى العد الذاتي، ويقوم المواطن أو المقيم بملء استمارة تعداد السعودية 2022 على الموقع الإلكتروني.

تم إطلاق موقع العد الذاتي تحت إشراف هيئة إحصاء العامة.

يقوم الباحث الميداني بعمل زيارات لتنفيذ عملية التعداد الميدانية وحصر البيانات الفعلية على أرض الواقع.

وقد وفرت هيئة الإحصاء أجهزة لوحية خاصة يحملها الباحث الميداني لتسهيل تسجيل البيانات والعد بكل دقة، ودعت الهيئة المواطنين والمقيمين للتعاون مع المكلفين بعملية العد وتسهيل عملهم.

أهمية تعداد السعودية 2022

أوضح الكثير من المسئولين مدى أهمية تعداد السعودية 2022، وذلك لرسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية، والتخطيط لبناء المدن وتنميتها وتطويرها، ووضع برامج البنية الأساسية وتطويرها وتحديثها لاستيعاب الزيادة السكانية، وتلك العملية من بين خطوات برنامج التحول الوطني ومستهدفاته، لتحقيق رؤية المملكة 2030 في كل المجالات.

سهلت هيئة الإحصاء عملية المشاركة في تعداد السعودية 2022 من خلال الدخول على موقع العد الذاتي الذي تم إطلاق استمارة إلكترونية عيلة بها بعض المعلومات والبيانات الواجب تعبئة بياناتها، من أجل دعم خطط وقرارات مستقبلية سيكون لها تأثير في مسيرة البناء والتنمية للمملكة، ويمكن الدخول على موقع التعداد من حلال بيانات المستخدم في بوابة النفاذ الوطني الموحد وبالتالي لن يكون من المفترض القيام بإنشاء حساب، وهذا سهل إجراءات الدخول على الموقع، كما يمكن استخدام جهاز كمبيوتر شخصي أو محمول أو هاتف حديث في تسجيل الدخول المشاركة في العد الذاتي، ويجب مراعاة دقة البيانات حتى تكتمل العملية بنجاح حتى استمارة أفراد الأسرة والعنوان السكني.