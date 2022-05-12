نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل سيارة بدون كفيل ولا تحويل راتب بالتقسيط المرن بنك الرياض في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل سيارة بدون كفيل ولا تحويل راتب من بنك الرياض الذي يوفر خاصية يبحث عنها معظم ساكني المملكة وهي إمكانية الحصول على قرض بدون تحويل الراتب كما أن البنك يشمل يذلك المنتج السعوديين والمقيمين ويعد من البنوك المعتمدة من مؤسسة النقد العربي السعودي يقدم المنتجات التمويلية بصورة أكثراً يسراً بخصائص عديدة منها إتاحة التمويل للجهات الوظيفية المدرجة والغير مدرجة أيضاً وذلك حسب الشروط المحددة حيث أن البنك يتميز بسهولة الإجراءات وتيسيرها من أجل تلبية الاحتياجات المالية أو تمويل تأجير السيارات الجديدة والمستعملة أيضاً لمدة خمس سنوات مرنة من خلال برامج تقسيط يمكن للعميل اختيار المناسب له حسب الراتب الشهري لديه. مميزات تمويل سيارة بدون كفيل ولا تحويل راتب بنك الرياض شروط تمويل السيارات بنك الرياض للسعوديين (الجهات المدرجة):- لا يقل العمر عن 21 سنة. الحد الأدنى للدخل الشهري 4000 ريال سعودي لمحولي رواتبهم، ولا يقل عن 6000 ريال لغير محولي رواتبهم. لمحولي الرواتب لا يشترط مدة خدمة عمل، وللغير محول يستلزم ثلاثة أشهر على الأقل فترة العمل. خطاب تحويل الراتب للمحول. لغير السعوديين (الجهات المدرجة):- العمر موحد وهو لا يقل عن 21 سنة. لا يقل الراتب عن 4000 ريال لمحول راتبه وعن 8000 ريال لغير محول راتبه. فترة العمل ثلاثة أشهر. خطاب تحويل الراتب للمحول. شروط تمويل سيارة للسعوديين والمقيمين في الجهات الغير مدرجة :- لا يقل العمر عن 21 سنة عند طلب تمويل سيارة. فترة الخدمة في العمل لا تقل عن ثلاثة أشهر. قرض سيارة بدون تحويل راتب على أن لا يقل صافي الدخل 8000 ريال سعودي. ولا يقل صافي الدخل عن 6000 ريال لمحول الراتب. *توجد رسوم إدارية بنسبة 1% من إجمالي التمويل بحد أقصى 5000 ريال أيهما أقل. طريقة طلب تمويل سيارة بدون كفيل ولا تحويل راتب بنك الرياض عليك تقديم طلب تمويل سيارة بدون كفيل أو تحويل راتب عبر رابط بنك الرياض بتعبئة نموذج استمارة القرض وتحديد سعر سيارة (بطاقة جمركية) من قبل المعارض والوكلاء المعتمدين، بالإضافة إلى المستندات المطلوبة لتمويل السيارة (تعريف بالراتب – أصل بطاقة الهوية أو الإقامة سارية المفعول – رخصة قيادة سارية – كشف حساب بنكي حديث لآخر 3 شهور – خطاب تحويل الراتب للمحول)، للاستفسار الاتصال عبر 8001242020.

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