نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أرامكو سعر البنزين في السعودية 1443 شهر مايو 2022 سعر البنزين الجديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة سعر البنزين في السعودية اليوم أسعار البنزين في المملكة العربية السعودية لشهر مايو 2022 يعتبر من أحد الأسعار التي يتم تغييرها في صباح اليوم داخل كافة محطات الوقود، وذلك بعد اجتماع شركة أرامكو لتحديد أسعار منتجات البترول والنفط والانتهاء من مراجعة الأسعار والتعريفة البنزين في المملكة العربية السعودية سوف يتم الإعلان عن تطبيق النتائج وذلك في صباح يوم الأربعاء الموافق 11 من شهر مايو لعام 2022 وهذا الأمر يجعل العديد من المواطنين يبحثون عن الأسعار الجديدة في العديد من المواقع لمحركات البحث جوجل وغيرها، لذلك سوف نعرض لهم ذلك بالتفاصيل خلال السطور التالية من خلال موقع ثقفني.

سعر البنزين في السعودية

تعد شركة أرامكو من أكبر الشركات في المملكة العربية السعودية التي تكون مسؤولة عن اعلان عن اسعار البترول، وذلك تبعا للأسعار العالمية فيتم الاعلان والتصريح بها في اليوم العاشر من كل شهر والاعلان عنها في صباح اليوم الحادي عشر يتم الإعلان في 12 من مايو الموافق يوم الخميس.

سعر البنزين في السعودية شهر مايو 2022

بعد الكشف والإعلان عن أسعار البنزين من قبل شركة أرامكو السعودية في جميع الاسواق، فانها تعمل على تطبيق التعريفة لشهر مايو وذلك على بنزين 91 و95 وزيت الديزل وغيرها من المنتجات البترولية الأخرى حيث تأتي الأسعار الجديدة على النحو التالي

يكون سعر البنزين 91 مبلغ 2.18 ريال سعودي لكل لتر

بينما سعر البنزين 95 والذي يبلغ سعره في المملكة العربية السعودية 2.33 ريال سعودي لكل لتر

بالإضافة إلى أنه يبلغ سعر لتر غاز البترول المسال 0.75 ريال سعودي

ويأتي سعر اللتر الديزل 0.63 ريال سعودي

ويبلغ سعر كراسين للمتر الواحد صفر فاصلة 70 ريال سعودي

فإن هذه الأسعار كما حددتها شركة أرامكو في السعودية اخر تحديث لأسعار البنزين بالمملكة فإنها تؤكد على أن تبقى الأسعار كما هي دون حدوث أي تغيير فيها بالزيادة أو بنقص من قبل التجار وان ذلك سوف يعرض التاجر إلى الغرامة أو العقوبة في بعض الأحيان، وبذلك فهي تحرص على عرض أسعار البنزين المحلية بارخص سعر للمواطن كما أنها تقدم البنزين ذات جودة عالية وخالي من جميع الشوائب.