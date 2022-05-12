نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر أسطوانة الغاز في السعودية 2022 وقيمة التعبئة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يختلف سعر أسطوانة الغاز في السعودية على حسب حجمها أو كونها مملوءة أو فارغة، وهي من الأمور المهمة التي يهتم بها المواطنون والمقيمون في المملكة العربية السعودية، نظراً لأهميتها في طهي الطعام بالمنازل وفي المطاعم المنتشرة بجميع أنحاء المناطق والمحافظات، بالإضافة إلى الاستخدامات المختلفة في المجالات العديدة بالمملكة، والتى نرصدها إليكم عبر هذا المقال.

سعر أسطوانة الغاز في السعودية 2022

وننشر سعر أسطوانة الغاز في السعودية 2022م، خدمة للمواطنين والمقيمين في المملكة الراغبين في التعرف إلى الأسعار الخاصة بالأسطوانات المملوءة بالغاز وكذلك الفارغة، وهي على النحو التالي:

يبدأ سعر الأسطوانة العادية من 150 ريالًا سعوديًّا دون وجود مُنظّم بها.

ويبدأ سعر الأسطوانة العادية بالمُنظّم 180 ريالًا سعوديًّا.

أمّا سعر الأسطوانة المملوءة بالغاز فيبدأ من 170 ريالًا سعوديًّا.

وسعر الأسطوانة الجديدة في المحلّات ما بين 200 إلى 400 ريال سعودي.

قيمة تعبئة أسطوانة الغاز في السعودية 2022

وحددت شركة الغاز والتصنيع الأهلية بالمملكة العربية السعودية، أسعار ملء أسطوانة الغاز في مختلف مناطق المملكة، مؤكدة أن الأسعار ثابتة ولم تتغير خلال هذه الفترة، إذ يبلغ سعر التعبئة للأسطوانة الواحدة نحو 50 ريالًا سعوديًّا، دون إضافة نسبة القيمة المضافة، وأطلقت الشركة أسطوانات الغاز “وذفة” وهي من الأسطوانات المميزة التي تختلف بشكل كبير عن الأسطوانات العاديّة، إذ إن صناعتها من الألياف الزّجاجية بأفضل المعايير والجودة العالميّة، ويبدأ سعرها في السوق السعودي من 390 ريالًا سعوديًّا.

وتشمل أسطوانات الغاز وذفة على مميزات عديده، وفق ما حددتها الشركة الوطنية للغاز، منها: أنها أسطوانة خفيفة الوزن ويسهل حملها، وهي في الوقت نفسه قوية وتتحمل الضغط والصدمات، وآمنة للاستخدام بداخل المنزل وخارجه، وذات تصميم أنيق ومناسب مع جميع الديكورات، ولا تُسبب أي تلوث ضوضائي، وهي صديقة للبيئة.

خدمات شركة الغاز في السعودية

وتُوفر شركة الغاز والتصنيع الأهلية في السعودية، خدمات عديدة لجميع العملاء في مختلف المناطق، وعلى رأسها نقل وتعبئة وتسويق الغاز، وتسويق الأسطوانات والخزانات الفارغة، وتنفيذ الإمدادات وتركيب الخزانات في جميع مواقع المستهلكين، وتوصيل الإمدادات للمنازل والشركات والمناطق الزّراعية والتجارية، وكذلك العمل في صناعة ونقل وتسويق المواد البترولية والكيميائية.