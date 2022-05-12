طريقة تسجيل أول ابتدائي في السعودية وشروط التسجيل 1444، رابط التسجيل الابتدائي للعام الجديد الأول في المملكة العربية السعودية تجده هنا في موقع ثقفني مع اقتراب نهاية العام الدراسي الحالي 1443 هـ ، بدأ تسجيل طلاب المدرسة الابتدائية الأولى في المملكة العربية السعودية. وذلك من أجل حجز مقاعد مدرسية لهم وفقاً للأنظمة والقوانين المعتمدة من قبل وزارة التربية والتعليم السعودية. هذا ما سنعرفه من خلال هذه المقالة.

طريقة تسجيل أول ابتدائي في السعودية

أعلنت وزارة التربية والتعليم السعودية ، فتح باب التسجيل لطلاب المرحلة الابتدائية في مختلف المدارس السعودية ، حيث سيتم استلام طلبات التسجيل للعام الدراسي الجديد 1444/2022 إلكترونيًا عبر منصة نور التعليمية ، خلال الفترة المعلنة للتسجيل ، بدءًا من تاريخ الأحد 8 مايو 2022 م. ويستمر التسجيل حتى تاريخ السابع عشر من شهر ربيع الأول 1444 هـ ، وفق الشروط والأحكام التي تعلنها الوزارة لقبول طلاب هذه المرحلة الأكاديمية.

كيفية تسجيل الصف الأول الابتدائي 1444

يتم تسجيل طلاب المرحلة الابتدائية من سن السادسة من خلال نظام نور الإلكتروني باتباع كل من الخطوات التالية:

الدخول المباشر إلى نظام نور التعليمي.

تسجيل دخول الوالدين عن طريق إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

انقر فوق أيقونة (تسجيل الدخول).

انتقل إلى صفحة (تسجيل الأطفال).

اضغط على خيار (تسجيل طالب جديد).

اكتب رقم هوية الطالب أو رقم إقامته.

تحديد علاقة القرابة بين الطالب وولي الأمر.

تحديد عمل الولي.

قم بتضمين جميع بيانات الطالب المراد تسجيلها ممثلة بـ:

جنسية الطالب.

جنسية الأم

رقم جواز السفر.

رقم السجل المدني.

تاريخ انتهاء الهوية.

مصدر الهوية.

الاسم الأول للطالب باللغة العربية.

اسم الأب بالعربي.

الاسم الجد بالعربي.

اسم العائلة بالعربي.

الجنس.

تاريخ الميلاد.

الاسم الأول للطالب بالانجليزية.

اسم الأب بالانجليزية.

إسم الجد بالانجليزية.

اسم العائلة باللغة الإنجليزية.

نوع الإقامة.

ملكية السكن..

المدينة.

الشارع رئيسي.

شارع فرعي.

شارع فرعي. رقم الدار.

هاتف المنزل.

رقم الهاتف المحمول.

العنوان الوطني.

الرمز البريدي.

قم بتضمين جميع بيانات المدرسة كما يلي:

(نوع المدرسة-إدارة- مكتب التعليم – إرفاق جميع المستندات المطلوبة أخيرًا قم بتأكيد الطلب )

بهذه الخطوات يتم تسجيل طلاب المدارس الابتدائية إلكترونيًا.

شروط تسجيل الأول الابتدائي

هناك مجموعة من الضوابط والشروط التي يجب مراعاتها لتسجيل أول ابتدائي للعام المقبل ، وهي كالتالي: