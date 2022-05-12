نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل شخصي بضمان الاستثمار البنك الأهلي التجاري في المقال التالي

تمويل شخصي بضمان الاستثمار البنك الأهلي التجاري، حيث يقدم المصرف الكثير من المنتجات التمويلية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وسهلة الحصول عليها.لضمان تمويلات خالية من المتاعب المالية الحصول على تمويل شخصي بضمان حساب الصندوق / المحفظة الاستثمارية. مزايا تمويل شخصي بضمان الاستثمار من مزايا التمويل الشخصي بضمان الاستثمار المقدم من البنك الأهلي التجاري الآتي: متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية .

حسابات الضمان: يمكن فيها قبول أكثر من صندوق شريطة أن تكون بحساب واحد.

إمكانية السداد المبكر.

يتم سداد الأقساط بطرق مختلفة حسب العقد المبرم بين العميل والمصرف.

في حالة الوفاة أو العجز الكلي (لا قدر الله) يوجد تأمين حسب شروط وأحكام بوليصة التأمين. شروط الحصول على التمويل التمويل مقدم للسعوديين والمقيمين على السواء.

العمر لا يقل عن 18 عام ولا يوجد حد أعلى للعمر.

مدة التمويل الحد الأدنى 3 شهور والحد الأعلى 36 شهرًا.

مبلغ التمويل الحد الأدنى 15,000 ريال والحد الأعلى 3,000,000 ريال.

نوع الضمان المطلوب هنا : حساب الصندوق أو المحفظة الاستثمارية في البنك الأهلي السعودي أو الأهلي كابيتال والتعهد بجعلها ضمان لصالح البنك الأهلي.

مبلغ الضمان الرهن على مبلغ من حساب الصندوق ( المحفظة الاستثمارية) حسب نوعية الحساب. ويكون مبلغ الرهن بالنسبة المحددة لكل حساب، تغطي إجمالي القيمة (مبلغ التمويل بجانب معدل النسبة السنوي).

آلية الدفع تكون خصم تلقائي إلزامي من حساب العميل.

السداد يكون على أقساط شهرية أو أقساط ربع سنوية أو أقساط نصف سنوية أو أقساط سنوية أو بعد سنتين أخر المدة أو بعد ثلاث سنوات أخر المدة.

يتم تنفيذ السداد المبكر بناءً على طلب العميل ويكون مصدر مبلغ السداد كالتالي: حساب الصندوق أو المحفظة الاستثمارية التي على أساسها تم منح التمويل، ومن حساب العميل الجاري إذا كان يغطي المبلغ المطلوب.

يُسمح للعميل بتغيير حساب الضمان بالشروط التالية: أن يكون حساب الصندوق ( المحفظة الاستثمارية) من ضمن القائمة المعتمدة، أو أن يكون مبلغ الرصيد في حساب الصندوق / المحفظة الاستثمارية يغطي إجمالي مبلغ التمويل المتبقي.

رسوم إدارية 0%. حساب التمويل الشخصي بضمان الاستثمار مبلغ 500,000 ريال والاستحقاق شهرياً لمدة 3 سنوات، معدل النسبة السنوية 1.93%، ومبلغ القسط الشهري14,301 ريال. عمر شويل - جدة تمويل شخصي بضمان الاستثمار البنك الأهلي التجاري - ثقفني

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