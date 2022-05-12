نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أرامكو سعر البنزين في السعودية شهر مايو 2022 سعر بنزين 91 الجديد في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة سعر البنزين في السعودية شهر مايو 2022 حيث يهتم عدد كبير من المواطنين في المملكة العربية السعودية بمعرفة الاسعار للبنزين اليوم، حيث تعلن شركة أرامكو وهي عملاق النفط السعودي عن الاسعار شهريا التي تخص البنزين، حيث يتم الإعلان عنها في يوم عشرة ميلاديا من كل شهر ميلادي ويبدأ التطبيق بها في اليوم الثاني صباحا، لذلك سوف نعرض الأسعار الجديدة للبنزين في المملكة العربية السعودية بالتفاصيل خلال الفقرات التالية، حتى يستطيع جميع الأشخاص التعرف عليها من خلال موقع ثقفني.

أرامكو سعر البنزين في السعودية

تعلن شركة أرامكو الأسعار للبنزين و النفط الخاص بالتصدير والتي يتم العمل بها داخل المملكة العربية السعودية بداية من هذا الشهر، حيث ان شركة ارامكو هي المسؤولة عن تحديد أسعار الوقود بشكل مستمر كل شهر لذلك يجب على المواطنين الالتزام بتطبيق الأسعار الجديدة في جميع محتاج الوقود، وذلك من يوم 11 من شهر مايو لعام 2022 في جميع الأسواق المحلية بالمملكة العربية السعودية حيث تنصح دائما شركه ارامكو المواطنين باستخدام الوقود الذي يناسب سياراتهم وهو بنزين 91 الذي يكون مع معظم السيارات الحديثة التي توجد بالمملكة اما عن سعر بنزين اوكتان 95 فهو يناسب اكثر السيارات التي تتميز باداء عالي، كما انها توضح شركه ارامكو أنه يمكن للمواطنين الرجوع إلى وكلاء السيارات لتأكل من الوقود المناسب إلى سيارتهم.

سعر البنزين لشهر مايو في السعودية

سوف يتم الإعلان عن أسعار البنزين في المملكة العربية السعودية خلال الساعات القليلة حيث تكون الأسعار على النحو التالي

سعر بنزين 91 يكون 2.18 ريال سعودي

بينما سعر البنزين من 95 يكون 2.33 ريال سعودي

تحديد غاز البترول والذي يكون سعره 75 هلله

بينما يبلغ سعر الكيروسين 70 هلله سعودي

وذلك حسب الأسعار التي اعلنتها شركة أرامكو المسؤولة عن أسعار البنزين في المملكة العربية السعودية

حيث تعمل على تقديم جميع منتجات البنزين وجميع مشتقاته من بنزين 91 و92 و95 والكرسيين والغاز الطبيعي والديزل ايضا كما انها تقدم أفضل أنواع البنزين الذي يصنع بجودة عالية وخالية من الشوائب مصنع طبقا للمواصفات العالمية وهنا نكون قد قدمنا لكم التفاصيل كامله عن اسعار البنزين في السعودية.