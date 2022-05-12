رابط تقديم وظائف حرس الحدود رجال 1443 تسجيل وظائف حرس الحدود

يبحث عدد كبير من المواطنين السعوديين عن رابط تقديم وظائف حرس الحدود رجال على محرك البحث “جوجل”، وقد أعلنت إدارة القبول المركزي بوزارة الداخلية عن أن المديرية العامة لحرس الحدود بها عدد من فرص العمل الشاغرة للرجال على رتب جندي وعريف ورقيب ووكيل رقيب، ويجب على المتقدمين أن يتوفر بهم عدد من الشروط اللازمة والتي سنوضحها لكم خلال المقالة، وتأتي هذه الجهود في إطار حرص المملكة العربية السعودية على تقليل أعداد البطالة وتوفير الوظائف الحكومية والعسكرية المناسبة للشباب، ونكتب لكم هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” لنوضح لكم كيفية التقديم على الوظائف العسكرية للرجال وشروطها، فتابعونا.

تقديم وظائف حرس الحدود

نوضح لكم رابط تقديم وظائف حرس الحدود فقط قم بالنقر على الرابط المظلل ليتم نقلك إلى صفحة التسجيل في الوظائف التي أعلنتها المديرية العامة لحرس الحدود حيث سيتم دخولك إلى أبشر للتوظيف ثم قم بالنقر على الوظائف المتاحة ثم قم بإدخال كافة البيانات المطلوبة وحدد الوظيفة المرادة وأخيراً أرسل الطلب، ومن الجدير بالذكر أن التقديم على الوظائف العسكرية لحرس الحدود يبدأ من يوم السبت الرابع عشر من شهر مايو الموافق 13/10/1443ه حتى يوم الخميس التاسع عشر من مايو الموافق 18/10/1443ه.

شروط التقديم

يسألنا الكثير عن شروط الوظائف التي تم الإعلان عنها، وهناك عدد من الشروط الواجب توفرها في المتقدمين إلى شغل الوظائف المعلنة من المديرية العامة لحرس الحدود، ونوضح لكم أبرز الشروط كالتالي:

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ومقيم بها دائماً.

يتمتع بحسن السمعة والسير والسلوك.

أن يتمتع بالطول والوزن المناسب.

في حالة إذا كان متزوجاً أن يكون متزوج من سعودية.

ألا يكون قد سبق فصله من وظيفة عسكرية أو حكومية من قبل.

وفي نهاية مقالنا نود أن نكون قد وضحنا لكم كافة المعلومات والتفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع الهام بعد أن وضحنا لكم كيفية التقديم على الوظائف المذكورة بالتفصيل بجانب توضيح كافة الشروط الواجب توفرها في المتقدم، ولأي استفسار لديكم يُمكنكم التواصل معنا عبر التعليقات بالأسفل وسنقوم بالرد عليكك فوراً خلال ساعات قليلة قادمة