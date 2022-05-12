نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاوراق المطلوبه لتسجيل اول ابتدائي 1443 – 1444 في نظام نور وفقًا لوزارة التعليم السعودية في المقال التالي
وفقًا لوزارة التعليم في المملكة العربية السعودية نتعرف على الاوراق المطلوبه لتسجيل اول ابتدائي 1443 حيث يهتم اولياء الامور الآن بمراجعة كافة التفاصيل قبل التقديم لطلاب الصف الاول الابتدائي إلكترونيًا عبر نظام نور، والجدير بالذكر أن الوزارة أعلنت عن عمر القبول في الصف الاول ليكون 6 سنوات من اليوم الاول في الدراسة بالسنة 1444 أو أقل من ذلك بـ 90 يوم فقط، وفي حال أن كان الطالب 7 سنوات يُمكن أن يتم النظر في أمره عبر المدرسة وليس إلكترونيًا لتحديد الصف المناسب له سواء الاول الابتدائي أو الثاني طبقًا لإجراءات إدارية.
الاوراق المطلوبه لتسجيل اول ابتدائي 1444
أكدت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية على مجموعة وثائق هامة لتسيجل الطالب في الصف الاول الابتدائي إلكترونيًا دون الحاجة لـ استمارة الكشف الطبي وجاءت الاوراق رسميًا كما يلي:
- شهادة ميلاد الطفل مع كرت العائلة.
- كرت التطعيمات.
- إقامة ولي الامر والطالب في حال الطلاب الغير سعوديين.
شروط تسجيل اول ابتدائي
تتمثل الشروط التي اقرتها الوزارة فيما يلي:
- أن يكون عُمر الطفل 5 سنوات و9 شهور على الاقل.
- تقديم الاوراق السابقة مع شهادة تؤكد بأن الطالب درس في الروضة لعامين.
كيفية تسجيل الطفل في نظام نور
لابد من ولي الامر التسجيل في نظام نور إلكترونيًا، فقط قُم بتطبيق الخطوات الآتية:
- الانتقال إلى نظام نور التعليمي.
- اختيار تبويب تسجيل ولي أمر جديد.
- إضافة البيانات المطلوبة وهي رقم الهوية أو رقم الاقامة وتحديد اسم مستخدم.
- مراجعة البيانات ومن ثم اختيار صلة القرابة وتحديد الجنسية للمقيمين.
- النقر على حقل التبويب ومن ثم إضافة البيانات المطلوبة.
- تحديد جنسية ولي الامر ومن ثم كتابة الاسم رباعي باللغة العربية والإنجليزية.
- اختيار جنس الطالب سواء ذكر أو أنثى ومن ثم إضافة تاريخ ميلاد ولي الامر.
- الضغط على كلمة حفظ وسوف تصلك رسالة على رقم جوالك المضاف تؤكد التسجيل بنجاح.
- ومن ثم الدخول إلى نظام نور عبر حساب ولي الامر الذي سبق وقمنا بشرح خطوات تسجيله.
- المتابعة إلى الصفحة الرئيسية ومن ثم اختيار تبويب صفحة تسجيل الابناء.
- اختيار حقل تسجيل طالب جديد ومن ثم إضافة كافة المعلومات المطلوبة عن الطفل والعنوان بالتفصيل وأيضًا بيانات التواصل وكذلك المدرسة، والضغط على حقل تأكيد الطلب.
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