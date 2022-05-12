نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة زمزم دوت كوم لاستخراج تأشيرة العمرة إلكترونيًا في المقال التالي

عمر شويل - جدة منصة زمزم دوت كوم، هي واحدة من المنصات الإلكترونية الهامة التي تم تدشينها جديداً من جانب وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية، وقد حرصت الوزارة علي توفير هذه المنصة من أجل تيسير السياحة الدينية لجميع المواطنين في المملكة، حيث يستطيع كل شخص الحصول علي تأشيرة العمرة خلال 10 دقائق فقط بعد أن تم تقليص زمن التقديم للحصول علي تأشيرة العمرة لكل فرد يرغب في أداء المناسك، هذا وقد تم عرض هذه المنصة (زمزم.كوم) عبر سوق السفر العربي في مدينة دبي، أمام جميع الصناع والخبراء من السياحة في جميع دول الخليج والمنطقة العربية، وسوف نوضح لكم طريقة حجز العمرة من خلال منصة زمزم دوت كوم.

منصة زمزم دوت كوم

تم اعتماد منصة زمزم دوت كوم لتصبح رسمياً واحدة من أهم الشركات المخول لها إدارة الوجهات السياحية في المملكة العربية السعودية، وقد تم العمل من جانب الوزارة من أجل توفير خدمات مباشرة إلى الأفراد المعتمرين، لتصبح هذه المنصة هي أول منصة تخص سفريات العمرة المصرح لها والتي تخص تصدير التأشيرات للمواطنين المعتمرين من جميع دول العالم من جميع الجنسيات.

وقد تم التوضيح بأن المنصة تعمل علي التركيز على توفير عدد من التجارِب الاستثنائية الهامة في القطاع الخاص بالسفر والسياحة الخاصة بالشعائر الدينية والترفيهية لجميع زوار المملكة، ما يساعد علي فرصة تمديد الفترات الخاصة بإقامتهم داخل المملكة.

حجز العمرة بمنصة زمزم

أعلنت منصة زمزم عن تقديم خدمات عديدة لما يزيد عن 350 ألف مسافر وتعمل المنصة علي حجز الانتقالات لأكثر من 170 ألف معتمر خلال هذه الفترات، ما يزيد من فرص دعم السياحة الدينية خلال الفترات القادمة، ويستطيع جميع المعتمرين في أي مكان بالعالم ودون مغادرة منازلهم استكمال الحجز الخاص بالفنادق والترتيبات المتعلقة بالتنقل خلال مدّة العمرة، والحصول بشكل إلكتروني على التأشيرات الخاصة بالسفر من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني التالي: منصة زمزم دوت كوم، وتعمل هذه الترتيبات الجديدة علي سهولة التخطيط لرحلة العمرة، بما ينعكس إلى زيادة أعداد المعتمرين في المملكة خلال السنوات القادمة والوصول إلى تحقيق أحد أهداف رؤية المملكة حتي عام 2030 وهو الوصول إلى استقبال 30 مليون معتمر كل عام.